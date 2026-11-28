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अदालत ने कहा कि याचिका में जस्टिस रंजीत सिंह के खिलाफ मानहानि का कोई ठोस आधार (कॉज ऑफ एक्शन) नहीं बनता।डॉ. गुरप्रीत कौर ने जस्टिस रंजीत सिंह, शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा और भावना नायर के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 20 अगस्त 2026 को आरोपियों ने उनके खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए थे। इनमें यह दावा भी शामिल था कि उन्होंने दुष्कर्म के एक मामले के आरोपी से पांच करोड़ रुपये की मांग की थी। यह बयान डीडी न्यूज लाइव के एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर भी पोस्ट किया गया था।जस्टिस रंजीत सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता चरनजीत सिंह बख्शी ने अदालत में दलील दी कि याचिकाकर्ता ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अधूरा और चुनिंदा वीडियो पेश किया है। बयान का पूरा संदर्भ और उससे जुड़ी न्यायिक कार्यवाही अदालत के सामने नहीं रखी गई।सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि गुरप्रीत कौर ने खुद स्वीकार किया था कि याचिका दायर करते समय उन्हें जस्टिस रंजीत सिंह के पूरे बयान की जानकारी नहीं थी। उन्होंने जस्टिस रंजीत सिंह का नाम पक्षकारों की सूची से हटाने पर भी आपत्ति नहीं जताई थी। अदालत ने कहा कि अधूरे वीडियो के आधार पर मानहानि का मामला नहीं बनता। इसी आधार पर जस्टिस रंजीत सिंह के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई।