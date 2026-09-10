जालंधर में हादसा: दो बसों के बीच ओवरटेक की कोशिश ने ली राजन की जान, बहन को स्कूल छोड़ने आया था

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जानकारी के अनुसार राजन चूहड़वाली स्कूल में पढ़ता था। वह अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए आया था। इसी दौरान सड़क पर करतार बस और रोडवेज बस के बीच ओवरटेक की स्थिति बनी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करतार बस सवारियों को उतार रही थी, तभी रोडवेज की बस उसे पार करने लगी। इसी दौरान सड़क किनारे मौजूद राजन बस की चपेट में आ गया।राजन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वह परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार के बुजुर्गों ने हादसे के लिए बस चालक को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।हादसे के तुरंत बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस के कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है और हादसे में शामिल बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार हादसे के पीछे सड़क की खराब हालत भी एक वजह हो सकती है। सड़क की स्थिति और बसों की आवाजाही के दौरान बने हालात की भी जांच की जा रही है।राजन की मौत से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर धरना लगा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक हादसे के जिम्मेदार बस चालक को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा।पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, सड़क की स्थिति और हादसे के दौरान दोनों बसों की स्थिति को जांच में शामिल किया जा रहा है। जांच के बाद मामले में बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।