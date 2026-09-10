लुधियाना में कानून-व्यवस्था को ठेंगा: पुलिस कस्टडी से फिल्मी अंदाज में छुड़ाया आरोपी, जमकर हुई हाथापाई
लुधियाना में पुलिस कस्टडी से भीड़ ने एक आरोपी को छुड़वा लिया। पुलिस वैन के आगे स्कूटर लगाकर वारदात को अंजाम दिया गया।
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लुधियाना के गुरनाम नगर इलाके में कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पुराने मामले में वांछित अपराधी को दबोचने पहुंची पुलिस टीम पर परिजनों और इलाका निवासियों ने हमला कर दिया। उग्र भीड़ ने न केवल पुलिस के सरकारी वाहन के आगे स्कूटर खड़ा कर रास्ता बंद कर दिया, बल्कि हाथापाई के बीच वैन की खिड़की खोलकर पुलिस कस्टडी में मौजूद मुख्य आरोपी शुभम उर्फ गोरू को जबरन छुड़ाकर भगा दिया।
घटना छह सितंबर की है, जब थाना डिवीजन नंबर चार के एएसआई अमरीक सिंह अपनी टीम के साथ मारपीट के पुराने मामले में नामजद आरोपी गोरू की तलाश में विक्की हथौड़ी के मकान पर छापेमारी करने पहुंचे थे। पुलिस ने जब दस्तक दी तो घर में मौजूद महिलाओं और विक्की ने गोरू के अंदर होने से साफ इनकार कर दिया।
इसी दौरान पुलिस की मौजूदगी भांपकर शुभम अपने दो साथियों, गौतम और मानव के साथ छत के रास्ते पड़ोसी के मकान से होते हुए पीछे की गली में कूद गया। सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत पीछा कर तीनों को धर दबोचा और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जैसे ही पुलिस टीम आरोपियों को लेकर निकलने लगी, विक्की हथौड़ी, उसकी दो बेटियों और दर्जनों लोगों ने सरकारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया।
रास्ता रोकने के लिए वैन के ठीक आगे स्कूटर अड़ा दिया गया। सूचना पाकर एसएचओ अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र होती चली गई। इसी गहमागहमी के बीच आरोपी शुभम की पत्नी ने पुलिस पर दबाव बनाने और उन्हें झूठे केस में उलझाने के लिए किसी तेजधार वस्तु से अपने ही हाथ पर वार कर लिया।
खून बहता देख उसने पुलिसकर्मियों को सरेआम धमकियां देना शुरू कर दिया। हंगामे और धक्का-मुक्की का फायदा उठाकर भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने सरकारी गाड़ी की पिछली खिड़की जबरन खोल दी और अंदर बैठे शुभम उर्फ गोरू को खींचकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद आरोपी गलियों के रास्ते रफूचक्कर हो गया। पूरी घटना के दौरान पुलिसकर्मियों ने अपने मोबाइल कैमरों में पूरे घटना की रिकॉर्डिंग कर ली।
थाना सलेम टाबरी पुलिस ने एएसआई की शिकायत पर विक्की हथौड़ी, उसकी दोनों बेटियों और अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और फरार गोरू समेत सभी हमलावरों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।