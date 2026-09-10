लुधियाना में कानून-व्यवस्था को ठेंगा: पुलिस कस्टडी से फिल्मी अंदाज में छुड़ाया आरोपी, जमकर हुई हाथापाई

रास्ता रोकने के लिए वैन के ठीक आगे स्कूटर अड़ा दिया गया। सूचना पाकर एसएचओ अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र होती चली गई। इसी गहमागहमी के बीच आरोपी शुभम की पत्नी ने पुलिस पर दबाव बनाने और उन्हें झूठे केस में उलझाने के लिए किसी तेजधार वस्तु से अपने ही हाथ पर वार कर लिया।



खून बहता देख उसने पुलिसकर्मियों को सरेआम धमकियां देना शुरू कर दिया। हंगामे और धक्का-मुक्की का फायदा उठाकर भीड़ में शामिल कुछ युवकों ने सरकारी गाड़ी की पिछली खिड़की जबरन खोल दी और अंदर बैठे शुभम उर्फ गोरू को खींचकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद आरोपी गलियों के रास्ते रफूचक्कर हो गया। पूरी घटना के दौरान पुलिसकर्मियों ने अपने मोबाइल कैमरों में पूरे घटना की रिकॉर्डिंग कर ली।



थाना सलेम टाबरी पुलिस ने एएसआई की शिकायत पर विक्की हथौड़ी, उसकी दोनों बेटियों और अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और फरार गोरू समेत सभी हमलावरों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।