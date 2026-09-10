पंजाब: तेजधार हथियारों के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार, लूट की बना रहे थे योजना; पुलिस ने दबोचा

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पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कापा, एक कृपाण, दो खंडे और एक गरारी बरामद की है। पुलिस के अनुसार एसएसपी गुरबंस सिंह बैंस के निर्देश पर समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसआई गुरजीत सिंह की अगुवाई में पुलिस पार्टी तिकोनी चौक के पास जांच कर रही थी।इसी दौरान सूचना मिली कि मोगा रोड दाना मंडी में सुनसान जगह पर कुछ युवक हथियारों के साथ लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर पांचों को काबू कर लिया। डीएसपी कोटकपूरा संजीव कुमार ने बताया कि पांच आरोपियों में से चार के खिलाफ पहले भी छह मामले दर्ज हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और पिछली वारदातों संबंधी पूछताछ की जाएगी।