एटीएस के मुताबिक भाकपा माओवादी से अलग होकर तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) की नींव रखने के पांच साल के अंदर बृजेश गंझू ने नेटवर्किंग चेन की तरह संगठन में 800 सदस्यों की टीम तैयार कर ली थी। बृजेश गंझू की दहशत इतनी थी कि कोल इंडिया में बिना काम किए ही उसके परिजन और रिश्तेदार वेतन उठाते थे।
यूपी में 30 लाख का इनामी ढेर: जंगल और पहाड़ के बीच एके-47-एके-56 की फैक्टरी, इन राज्यों में हथियारों की सप्लाई
ललित शंकर पांडेय, अमर उजाला, वाराणसी Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 22 Sep 2026 10:14 AM IST
सार
यूपी में एनकाउंटर में मारे गए 30 लाख के इनामी नक्सली बृजेश गंझू को ढेर कर दिया गया है। नक्सली कमांडर ने अकेले दम पर 800 सदस्यों की टीम तैयार की थी। बृजेश गंझू जंगल और पहाड़ के बीच एके-47-एके-56 की अवैध फैक्टरी चलाता था। हथियारों की सप्लाई से बृजेश ने अकूत कमाई की थी। कोल इंडिया में बिना गए हर महीने परिजन और रिश्तेदार वेतन उठाते थे। रविवार को वाराणसी में एटीएस ने नक्सली कमांडर बृजेश गंझू को ढेर किया था।
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