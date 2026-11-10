सतरंगी रोशनी में नहाई काशी: शंखनाद और मंत्रोच्चार के साथ मनाया त्योहार, जमकर हुई आतिशबाजी; तस्वीरें

1 of 11 वाराणसी में गंगा आरती में दिखा दीपावली का दृश्य। - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर शिव की नगरी काशी असंख्य दीपों की रोशनी में नहा उठी। मंदिर से लेकर घाट, प्राचीन गलियां, वरुणा पार की नई कॉलोनियों तक जब एक साथ असंख्य दीप जले तो नन्हे दीपों के आगे अमावस का अंधियारा मिट गया।



गांव से लेकर शहर तक ऐसा नजारा दिखा जैसे आसमान के सभी तारे और नक्षत्र एक साथ काशी में उतर आए हों।शाम होते ही घाटों, देवालयों, चौराहों और मकानों की मुंडेरों पर सजे दीपों की कतारें जगमगाने लगीं। नई विद्युत झालरों की सतरंगी रोशनी और माटी के दीयों की सात्विक चमक के बीच समूचा शहर ‘तमसो मा ज्योतिर्गम्य’ के उद्घोष से गुंजायमान रहा।

Trending Videos

2 of 11 दीपावली में जमकर हुई आतिशाबाजी। - फोटो : अमर उजाला

उत्सव की शुरुआत देवालयों और आश्रमों में विशेष दीपदान के साथ हुई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कोने-कोने में लाखों दीप जलाए गए। अन्नपूर्णा मंदिर में भक्तों ने दीप जलाकर दिवाली मनाई। धर्म संघ प्रांगण स्थित स्थित मणि मंदिर में वेदपाठी बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कतारबद्ध होकर दीप जलाए।

3 of 11 मंदिरों में हुई आकर्षक सजावट। - फोटो : अमर उजाला

मच्छोदरी स्थित स्वामी नारायण मंदिर में महिलाओं व युवतियों ने रंगोली के मध्य दीपकों की आकर्षक शृंखला सजाई। सतुआ बाबा आश्रम, गुरुधाम मंदिर और संतमत अनुयायी आश्रम (मठ गड़वाघाट) में संतों और गृहस्थों ने मिलकर दीपदान किया। छतों से गगन चूमते रॉकेट, रंग-बिरंगे अनार और आतिशबाजियों की गूंज ने रात भर शहर को जगाए रखा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 11 काशी विश्वनाथ धाम में जले असंख्या दीप। - फोटो : अमर उजाला

शुभ-लाभ का महाअनुष्ठान, बही-खातों और गैजेट्स का हुआ पूजन : संध्या काल में स्थिर वृषभ लग्न आते ही घर-घर में ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मां महालक्ष्मी, रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्रीगणेश और धनाध्यक्ष कुबेर का षोडशोपचार विधि से पूजन संपन्न हुआ। घरों में श्रीसूक्त, कनकधारा स्तोत्र और लक्ष्मी चालीसा के सस्वर पाठ से वातावरण गूंजता रहा। लोगों ने सोने-चांदी और अन्य धातुओं की भी पूजा की।

विज्ञापन

5 of 11 बच्चों ने जमकर की मस्ती। - फोटो : अमर उजाला