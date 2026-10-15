कमल-सूर्य से कैंची धाम तक: जौनपुर के पंडालों में दिख रही भारतीय संस्कृति की झलक, रामायण की झांकियां; तस्वीरें

1 of 7 वेद-पुराण की झलक। - फोटो : संवाद







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जौनपुर जनपद में करीब ढाई हजार स्थानों दुर्गा पूजा के पंडाल स्थापित हैं। लेकिन इस बार सिर्फ मां दुर्गा की प्रतिमाओं और आकर्षक सजावट तक सीमित नहीं हैं।

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2 of 7 आकर्षण का केंद्र बना पंडाल। - फोटो : संवाद

शहर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कमल की पंखुड़ियों और सूर्य की किरणों जैसी आकृतियों से पंडाल तैयार किए गए हैं तो कहीं कैंची धाम की प्रतिकृति और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा को दर्शाया गया है।

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कन्हईपुर में वेद, पुराण, उपनिषद और श्रीमद्भगवद्गीता की विशाल प्रतिकृतियां, जबकि वाल्मीकि रामायण पर आधारित झांकियां श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही हैं। कोतवाली तिराहे पर कमल और सूर्य की आकृतियों से सजा पंडाल अपनी कलात्मक बनावट के कारण आकर्षण का केंद्र बना है।

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4 of 7 कैंची धाम का दृश्य भी। - फोटो : संवाद

रासमंडल में कैंची धाम की आकृति पर आधारित पंडाल तैयार किया गया है। मियापुर में मायाजली संस्था की ओर से स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा में देवी के दस भुजाओं वाले स्वरूप को अलग अंदाज में दर्शाया गया है। आठ भुजाओं में शस्त्र हैं, जबकि सामने की दो भुजाएं एक-दूसरे पर रखी गई हैं।

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5 of 7 देखने को पहुंचने लगे लोग। - फोटो : संवाद