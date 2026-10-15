जौनपुर जनपद में करीब ढाई हजार स्थानों दुर्गा पूजा के पंडाल स्थापित हैं। लेकिन इस बार सिर्फ मां दुर्गा की प्रतिमाओं और आकर्षक सजावट तक सीमित नहीं हैं।
कमल-सूर्य से कैंची धाम तक: जौनपुर के पंडालों में दिख रही भारतीय संस्कृति की झलक, रामायण की झांकियां; तस्वीरें
अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 16 Oct 2026 05:53 AM IST
सार
शहर में दुर्गा पूजा पंडालों में भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था की झलक देखने को मिल रही है। कहीं कमल और सूर्य की आकृति से पंडाल सजाए गए हैं तो कहीं कैंची धाम की प्रतिकृति आकर्षण का केंद्र बनी है। धार्मिक ग्रंथों की विशाल प्रतिकृतियां और रामायण से जुड़ी झांकियां देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
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