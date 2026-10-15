वाराणसी: अवैध पटाखा फैक्टरी में धमाका, तीन मंजिला मकान ढहा, दूसरा भी क्षतिग्रस्त; पत्नी और दो बेटों समेत 6 दबे

सारनाथ के पचकोशी स्थित पैगंबरपुर इलाके में बृहस्पतिवार शाम अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्टरी में तेज धमाका हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि मकान जमींदोज हो गया। मलबे में पटाखा कारोबारी राजू खान और उसके परिवार के करीब छह लोगों के दबने की सूचना मिली। धमाके से आसपास के लोग सहम गए और इलाके में अफरातफरी मच गई।





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घटना की सूचना मिलते ही सारनाथ पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य शुरू कर मलबे में दबे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, शाम 5:40 बजे तक राजू खान की मां मलबे में दबी हुई थीं। उन्हें निकालने के लिए बचाव दल सर्च ऑपरेशन चला रहा था।धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजू खान के मकान के बगल में स्थित दूसरे मकान का बाहरी हिस्सा भी ढह गया। विस्फोट के बाद आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मकान में पटाखों की मौजूदगी और दोबारा विस्फोट की आशंका को देखते हुए बचाव कार्य के दौरान सतर्कता बरती जा रही थी।