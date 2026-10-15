वाराणसी: घर से 200 मीटर दूर मिली बुजुर्ग की लाश, कुएं के पास साइकिल देख हुआ था शक; परिजन बोले- हत्या हुई है

चोलापुर थाना क्षेत्र के गोपपुर गांव में गुरुवार शाम घर के पास स्थित कुएं में 50 वर्षीय पिंटू राजभर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुएं के बाहर उनकी साइकिल और गमछा पड़ा मिला था। मौके पर पहुंचे परिजनों ने कुएं में झांककर देखा तो अंदर पिंटू का शव पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाया।



करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। कुएं से कुछ दूरी पर खून के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। उन्होंने गांव के ही दो से तीन लोगों पर मौखिक रूप से हत्या का आरोप भी लगाया। हालांकि, देर रात तक पुलिस को लिखित तहरीर नहीं मिली थी।

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जानकारी के अनुसार, गोपपुर निवासी पिंटू राजभर पेंटिंग का काम करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी मंजू, तीन बेटियां और एक बेटा आकाश है। गुरुवार शाम करीब सात बजे बेटे आकाश को सूचना मिली कि घर के पास स्थित कुएं के बाहर उसके पिता की साइकिल और गमछा पड़ा है। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। कुएं में शव दिखाई देने पर परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुट गए।

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