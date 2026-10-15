बीएचयू: 18 दिन के आंदोलन के बाद कुलपति कार्यालय पर तालाबंदी, एबीवीपी ने कहा- छात्रों को गुमराह कर रहा प्रशासन

लोकपाल के पत्र पर आधिकारिक आदेश जारी नहीं करने का आरोप

परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन समाप्त करने के समय विश्वविद्यालय के लोकपाल की ओर से एक पत्र दिया गया था। कार्यकर्ताओं के मुताबिक, लोकपाल सुखमहेंद्र सिंह की ओर से संबंधित मांगों के संबंध में दिए गए पत्र के आधार पर सोमवार को कार्यालय समय में विश्वविद्यालय प्रशासन को आधिकारिक आदेश जारी करना था। हालांकि, 15 अक्तूबर तक ऐसा नहीं किया गया। परिषद का कहना है कि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांगा गया, लेकिन उन्हें संतोषजनक जानकारी नहीं मिली।



कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुलपति और लोकपाल की ओर से मामले में स्पष्ट निर्णय देने के बजाय उन्हें आश्वासन देकर टालने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए जब संगठन के प्रतिनिधि संबंधित समिति और विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष पहुंचे, तब भी उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिला। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय पर तालाबंदी कर अपना विरोध दर्ज कराया।