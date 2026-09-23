यूपीआईटीएस में दिखेगी काशी की विरासत: 45 उद्यमियों को वैश्विक बाजार, कराया पंजीकरण; हस्तशिल्पियों को उम्मीद

काशी की प्राचीन विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प और आधुनिक उद्यमिता की झलक इस बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) में देखने को मिलेगी। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होने वाले ट्रेड शो के चौथे संस्करण में वाराणसी के 45 उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। देश-विदेश से आने वाले खरीदारों के सामने काशी के पारंपरिक उत्पादों को बाजार मिलने की उम्मीद है।

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ट्रेड शो में बनारसी सिल्क साड़ी, लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, हैंडमेड बनारसी सिल्क के विभिन्न उत्पादों के साथ आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। काशी के खानपान, पहनावे, घर की सजावट और दैनिक उपयोग से जुड़े उत्पाद भी यहां देखने को मिलेंगे।