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बनारस में हैवानियत की हदें पार, रेप के बाद किशोरी की नृशंस हत्या, शव की हालत देख कांप उठे लोग

न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी, Updated Thu, 20 Sep 2018 03:08 PM IST
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैवानियत की हदों को पार करता हुआ एक मामला सामने आया है। यहां एक मासूम फिर से दरिंदों का शिकार हुई। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्ची को गुरुवार सुबह जब उसकी मां जगाने के लिए गयी तो अपने कलेजे के टुकड़े को निर्वस्त्र और खून से लथपथ देखकर सन्न रह गई। उसकी हलक से आवाज तक न निकली और गश खा कर गिर पड़ी। बच्चों ने देखा तो शोर मचाया। शोर सुनकर पास-पड़ोस की महिलाएं व अन्य लोग मौके पर आ गए। कमरे का नजारा देखा तो सभी कांप उठे। आगे की स्लाइड्स में देखें....
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