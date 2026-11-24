बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) परिसर में मंगलवार तड़के हुए सड़क हादसे में 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। स्कूटी अनियंत्रित होकर लोहे की रेलिंग और डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल किशोर को तत्काल बीएचयू ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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चितईपुर थाना क्षेत्र के 11 कैलाशपुरी कॉलोनी (नेवादा, सुंदरपुर) निवासी अभिषेक त्रिपाठी का पुत्र अंजनेय त्रिपाठी (13) मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे स्कूटी लेकर निकला था। वह बरेका के मुख्य गेट से करीब 300 मीटर अंदर परिसर में पहुंचा था, तभी उसकी स्कूटी अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद स्कूटी लोहे की रेलिंग और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया।