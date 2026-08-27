यूपी: सिद्धू मूसेवाला की तर्ज पर हत्या, हमलावर सीसीटीवी में कैद, बेटे को याद कर बिलखती रही मां

1 of 11 अंकित हत्याकांड

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2 of 11 हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

देहाती संगीत और हरियाणवी संस्कृति से गहरा जुड़ाव

अंकित बालियान मूल रूप से शामली के बंतीखेड़ा गांव के निवासी थे। बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था। हरियाणवी संस्कृति और संगीत से उनका गहरा जुड़ाव रहा। उन्होंने देहाती शैली के गीतों के जरिए कम समय में अपनी पहचान बनाई। उनके गीतों में देहाती जीवनशैली और युवाओं से जुड़े विषय प्रमुख रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भौगोलिक नजदीकी के चलते अंकित का हरियाणवी संगीत और संस्कृति से जुड़ाव और मजबूत हुआ। इसी क्षेत्र की देहाती शैली को उन्होंने अपने संगीत में प्रमुखता दी।

3 of 11 अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

छह माह पुराने रोहतक विवाद की भी पड़ताल

अंकित हत्याकांड की जांच में पुलिस करीब छह माह पहले रोहतक में एक अन्य सिंगर के साथ हुई उसकी कहासुनी को भी खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि इस विवाद के बाद अंकित ने रोहतक में रहना कम कर दिया था और बंतीखेड़ा में अधिक समय बिताने लगा था।



हालांकि काम के सिलसिले में उसका रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में आना-जाना जारी रहा। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि छह माह पहले हुआ विवाद आगे किसी रंजिश में बदला था या नहीं। इस पहलू की अभी पुलिस की ओर से पुष्टि नहीं की गई है।

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4 of 11 आरोपियों की वायरल तस्वीरें - फोटो : अमर उजाला

दो दिन से रेकी कर रहे थे हमलावर

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार अंकित की हत्या अचानक नहीं हुई थी। यूपी और हरियाणा से जुड़े हमलावर वारदात से करीब दो दिन पहले से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। बुधवार को भी उसके घर से जिम जाने और जिम से बाहर आने तक रेकी किए जाने की बात सामने आई है।



पुलिस के अनुसार हमलावरों को अंकित की दिनचर्या की जानकारी थी। इसी आधार पर उन्होंने जिम के बाहर इंतजार किया और उसके बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। दो हमलावर सीसीटीवी में कैद होने बताए गए हैं हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं किी है।

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