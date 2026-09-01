सर्पदंश : झाड़फूंक में चली गई दस साल की बालिका की जान

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कांधला। कस्बे के मोहल्ला इलयास नगर निवासी जुबेर भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है। सोमवार को उनकी दस वर्षीय पुत्री रुखसार घर में अलमारी में कपड़े रख रही थी। इसी दौरान अलमारी में पहले से छिपे बैठे सांप ने उसे डस लिया। परिजन उसे लेकर निजी चिकित्सक के पास पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने हालत गंभीर बताते हुए जवाब दे दिया। इसके बाद परिजन बच्ची को झाड़-फूंक के लिए ले गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और कुछ ही देर में बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही घर में मातम छा गया।