Shamli News: सिटी में आज

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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।

प्रशिक्षण

बनत बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का चौथा दिन सुबह 10 बजे से।

कांधला बीआरसी पर पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

शिव महापुराण कथा

श्रीराम कथा सेवा समिति के द्वारा शिव महापुराण कथा का चौथा दिन सांय चार बजे से।

प्रवचन