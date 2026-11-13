Saharanpur News: दिवाली से ज्यादा खराब हुई जनपद की हवा, एक्यूआई 270 पर पहुंचा

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गर्मियों के सामान्य दिनों में जनपद का एक्यूआई 100 से 150 तक रहता है, जबकि बरसात में यह पूरी तरह खत्म होकर 40 तक आ जाता है। वहीं अब सर्दियां शुरू होते ही यह 200 के पार चल रहा है। जिले में 20 अक्तूबर के बाद से हवा की सेहत खराब बनी हुई है। हालांकि 29 अक्तूबर को बारिश होने के कारण 30 अक्तूबर को एक्यूआई 50 तक आ गया था। दो दिन तक एक्यूआई 100 से कम रहा था। उसके बाद से लगातार 200 के पार बना हुआ है।दिवाली पर आतिशबाजी के कारण एक्यूआई 268 रहा था। उसके बाद दो दिन तक एक्यूआई क्रमश: 235 और 237 रहा था, जो तीसरे दिन यानी 12 नवंबर को बढ़कर 270 पर पहुंच गया। पर्यावरणविद डॉ. उमर सैफ का कहना है कि इन दिनों जनपद में हवा नाम मात्र की चल रही है। पेड़ शांत हैं, जिसकी वजह से हवा में घुले धूल और धुएं के कण वातावरण में बने हुए हैं। यदि हवा चल जाए तो यह उड़कर आगे निकल जाएंगे और हवा प्राकृतिक रूप से साफ हो जाएगी।उधर, सर्दी बढ़ने की वजह से जनपद में तापमान भी लगातार गिर रहा है। बीते छह दिन से लगातार तापमान कम हो रहा है। हवा में नमी के कारण भी धूल और धुएं के कण ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और जमीन के आसपास बने हुए हैं। सुबह और शाम के समय जमीन के आसपास धुएं जैसी लेयर नजर आ रही है। इससे दृश्यता भी 500 मीटर के आसपास बनी हुई है।शहर में जलाया जा रहा कचरावायु प्रदूषण के लिए केवल आतिशबाजी, वाहन और उद्योग ही नहीं, बल्कि नगर निगम और वह व्यापारी भी जिम्मेदार हैं, जो कचरा जला रहे हैं। रात आठ बजे के बाद पुल जोगियान से पुल खुमरान तक अनेक व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों का कचरा सड़क पर रखकर जला देते हैं। पुल खुमरान के डलावघर पर कुछ उद्योग वाले प्लास्टिक कचरा डालकर उसमें आग लगा देते हैं।बादल छाने से प्रदूषण छंटने के आसारजिले में बृहस्पतिवार की सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से धूप भी हल्की रही। मौसम वेधशाला मिर्जापुर के प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि शुक्रवार को भी बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही आगामी दिनों में हवा भी चल सकती है, जिससे वायु प्रदूषण में गिरावट की संभावना है।बीते एक सप्ताह का एक्यूआईतिथिएक्यूआई12 नवंबर-27011 नवंबर-23710 नवंबर-23509 नवंबर-26808 नवंबर-23007 नवंबर-23906 नवंबर-235बीते छह दिन का तापमानतिथिन्यूनतम-अधिकतम12 नवंबर-232911 नवंबर-23.5-29.510 नवंबर-243009 नवंबर-25.5-30.508 नवंबर-263107 नवंबर-2632