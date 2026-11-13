Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Delay in eligibility verification prolongs the wait for permanent housing for 53,000 families

Saharanpur News: पात्रता की जांच में देरी, लंबा हो रहा 53 हजार परिवारों के लिए पक्की छत का इंतजार

Fri, 13 Nov 2026 01:19 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Delay in eligibility verification prolongs the wait for permanent housing for 53,000 families
सहारनपुर। महानगर के वार्ड आठ निवासी मनोज कुमार ने पीएम आवास योजना शहरी के लिए करीब 14 महीने पहले आवेदन किया था। अभी तक यह भी पता नहीं चल पा रहा कि वह पात्रों की सूची में हैं या नहीं। वह कई बार विभाग के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कमोवेश यही स्थिति करीब 53 हजार परिवारों की है, जिन्हें मकान के लिए चयनित होने और पहली किस्त का इंतजार है।
विज्ञापन

पीएम आवास योजना शहरी-1.0 (पहले चरण) में करीब 35 हजार लोगों को योजना का लाभ मिला। पहले चरण में आवेदनकर्ताओं की पात्रता की जांच हुई थी, लेकिन जांच में मिलीभगत और लापरवाही के कारण कई अपात्र लोग योजना का लाभ पा गए। कई ऐसे नाम भी सामने आए, जिन्होंने योजना के तहत ढाई लाख रुपया तो लिया, लेकिन मकान नहीं बनाया। उन्होंने दूसरे व्यक्ति के मकान के सामने खड़ा कर फोटो खींचकर अपलोड कर दिए गए। अब पीएम आवास योजना शहरी-2.0 (दूसरा चरण) चल रहा है। इसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शासन स्तर से ही जांच को सघन बनाया गया है।
विज्ञापन

जांच की यही सघनता आवेदनकर्ताओं के सिर का दर्द बनी हुई है। आवेदकों की पात्रता की जांच दो स्तर पर कराई जा रही है। पहले नगर निगम और उसके बाद तहसील स्तर पर जांच होनी है। करीब चार महीने पहले 55 हजार आवेदनों की जांच होनी थी, जिनमें से अभी तक करीब ढाई हजार की ही जांच हो सकी है। बाकी करीब 53 हजार आवेदकों का पक्की छत का सपना अभी जांच के फेर में लटका हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

------

दूसरे चरण में आवेदन की स्थिति
कुल आवेदन------71,948
स्वीकृत हुए-------16,994
पहली किस्त जारी---11,057
जांच चल रही------54,954
------
दूसरी किस्त आने में भी लंबा इंतजार
पीएम आवास योजना शहरी दूसरे चरण में 11,057 लोगों के खाते में पहली किस्त का पैसा गया है। करीब आठ महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10,214 लाभार्थियों के खाते में सिंगल क्लिक से पहली किस्त का धनराशि स्थानांतरित की थी। संबंधित लोगों ने पहली किस्त में नींव भरने तक का काम पूरा किया हुआ है। उसके बाद से वह दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं।

------
आवेदनकर्ताओं की पात्रता की जांच अनिवार्य हिस्सा है। जांच नगर निगम और तहसील के स्तर से की जा रही है। कुछ की जांच होकर आई है, जिनकी आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
- रोहित चौधरी, परियोजना अधिकारी, डूडा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed