Saharanpur News: ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से सहारनपुर में बदलेगा सियासी गणित

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दरअसल, जिले में मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत से अधिक और दलित आबादी 20 प्रतिशत से ज्यादा मानी जाती है। ऐसे में दोनों समुदायों को एक राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश चुनावी समीकरणों को बदल सकती है। चंद्रशेखर आजाद की दलित समाज, विशेषकर युवाओं में सक्रियता और ओवैसी की मुस्लिम राजनीति को मिलाकर गठबंधन एक नया वोट बैंक तैयार कर सकता है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने होगी। जिले में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अब तक भाजपा को रोकने की रणनीति के तहत सपा या उसके सहयोगियों के पक्ष में मतदान करता रहा है। यदि ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में सफल होते हैं तो सपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लग सकती है।वहीं, चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी बसपा के लिए भी चुनौती बन सकती है। खासकर जाटव और युवा दलित मतदाताओं के बीच आजाद समाज पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगी। इसका असर बसपा के साथ-साथ कांग्रेस की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है। जिले की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी दलित-मुस्लिम एकजुटता को वास्तविक वोटों में बदल पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो 2027 में सहारनपुर की कई विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। उधर, आसपा के प्रवक्ता टिंकू कपिल का कहना है कि इस गठबंधन का जिले की राजनीति में पूरा प्रभाव पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन भारी मतों से जीत हासिल करेगा।