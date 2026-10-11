1 of 11 Navjot Murder Case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

रामपुर के मिलकखानम थाना क्षेत्र के कुम्हरिया कलां गांव के अड्डे पर शनिवार को कार सवार बदमाशों ने वाशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह (29) की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने उनके सीने पर चार राउंड फायर किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार से बिलासपुर की ओर भाग गए। दिनदहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र में दहशत फैल गई।

सूचना पर पुलिस टीम के साथ ही एएसपी अनुराग सिंह भी माैके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही डॉग स्क्वायड की टीम ने भी जांच पड़ताल की। टाहकलां गांव निवासी निशान सिंह के बेटे नवजोत सिंह का मिलकखानम-बिलासपुर मार्ग पर कुम्हरिया कलां गांव के अड्डे पर गिल कार वॉशिंग सेंटर है।

शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह अपने सेंटर पर बैठे थे। तभी कार सवार कुछ लोग वहां पहुंचे और उतरते ही उन्होंने नवजोत सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दीं। सीने में गोलियां लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही हमलावर कार में बैठकर बिलासपुर की ओर भाग निकले।



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2 of 11 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कुछ ही देर में नवजोत सिंह की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष और सीओ भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ हर्षिता सिंह का कहना है कि पुलिस हर एंगल से वारदात की जांच कर रही है।





3 of 11 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हत्या की लाइव फुटेज देख बदहवास हुई मां

सीसीटीवी फुटेज में बेटे की हत्या का लाइव दृश्य देखकर मां जगदीश कौर बदहवास हो गईं। बेटे को गोलियां लगते देख उनका कलेजा कांप उठा। मां की हालत देखकर रिश्ते की महिलाओं और अन्य परिजनों ने उन्हें बामुश्किल संभाला। चीख-पुकार के बीच परिजन किसी तरह मां को ढांढस बंधाते रहे। माहौल इतना गमगीन हो गया कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं।



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4 of 11 Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

रिश्ते की विधवा दादी से किया था प्रेम विवाह, इसी एंगल पर चल रही पुलिस की जांच

रामपुर के मिलकखानम थाना क्षेत्र में कार प्रेशर वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की करीब तीन साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। बताया जाता है पत्नी ने अपने मायके में जहर खा लिया था लेकिन पत्नी के मायके वालों ने हत्या होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और नवजोत को जेल जाना पड़ा था।



वह करीब डेढ़ साल पहले जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद उसने अपनी उम्र से करीब 16-17 साल बड़ी विधवा महिला से शादी कर ली थी, अब उसकी हत्या के पीछे यही रंजिश बताई जा रही है।

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