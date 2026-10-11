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नवजोत सिंह की हत्या: रिश्ते की विधवा दादी से की थी लव मैरिज, पत्नी की मौत पर गया था जेल; कत्ल का लाइव सीसीटीवी

Sun, 11 Oct 2026 02:33 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 11 Oct 2026 02:33 PM IST
सार

यूपी के रामपुर जिले में सीने में चार गोलियां दागकर वाशिंग सेंटर संचालक की हत्या का मामला सामने आया है। कार सवार बदमाशों ने कुम्हरिया कलां गांव के अड्डे पर वारदात को अंजाम दिया। मृतक ने रिश्ते की विधवा दादी से प्रेम विवाह किया था। पुलिस की जांच इसी एंगल पर चल रही है। बताया जाता है कि मृतक पत्नी की मौत पर जेल भी गया था।

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Washing center operator shot dead in Rampur four bullets fired into his chest Live footage of the murder
Navjot Murder Case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

रामपुर के मिलकखानम थाना क्षेत्र के कुम्हरिया कलां गांव के अड्डे पर शनिवार को कार सवार बदमाशों ने वाशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह (29) की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने उनके सीने पर चार राउंड फायर किए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार से बिलासपुर की ओर भाग गए। दिनदहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र में दहशत फैल गई। 


 

सूचना पर पुलिस टीम के साथ ही एएसपी अनुराग सिंह भी माैके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही डॉग स्क्वायड की टीम ने भी जांच पड़ताल की। टाहकलां गांव निवासी निशान सिंह के बेटे नवजोत सिंह का मिलकखानम-बिलासपुर मार्ग पर कुम्हरिया कलां गांव के अड्डे पर गिल कार वॉशिंग सेंटर है। 


शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह अपने सेंटर पर बैठे थे। तभी कार सवार कुछ लोग वहां पहुंचे और उतरते ही उन्होंने नवजोत सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दीं। सीने में गोलियां लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही हमलावर कार में बैठकर बिलासपुर की ओर भाग निकले। 

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Washing center operator shot dead in Rampur four bullets fired into his chest Live footage of the murder
Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कुछ ही देर में नवजोत सिंह की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष और सीओ भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ हर्षिता सिंह का कहना है कि पुलिस हर एंगल से वारदात की जांच कर रही है।

 
Washing center operator shot dead in Rampur four bullets fired into his chest Live footage of the murder
Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हत्या की लाइव फुटेज देख बदहवास हुई मां
सीसीटीवी फुटेज में बेटे की हत्या का लाइव दृश्य देखकर मां जगदीश कौर बदहवास हो गईं। बेटे को गोलियां लगते देख उनका कलेजा कांप उठा। मां की हालत देखकर रिश्ते की महिलाओं और अन्य परिजनों ने उन्हें बामुश्किल संभाला। चीख-पुकार के बीच परिजन किसी तरह मां को ढांढस बंधाते रहे। माहौल इतना गमगीन हो गया कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। 
 
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Washing center operator shot dead in Rampur four bullets fired into his chest Live footage of the murder
Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रिश्ते की विधवा दादी से किया था प्रेम विवाह, इसी एंगल पर चल रही पुलिस की जांच 
रामपुर के मिलकखानम थाना क्षेत्र में कार प्रेशर वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की करीब तीन साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। बताया जाता है पत्नी ने अपने मायके में जहर खा लिया था लेकिन पत्नी के मायके वालों ने हत्या होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और नवजोत को जेल जाना पड़ा था। 

वह करीब डेढ़ साल पहले जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद उसने अपनी उम्र से करीब 16-17 साल बड़ी विधवा महिला से शादी कर ली थी, अब उसकी हत्या के पीछे यही रंजिश बताई जा रही है। 
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Washing center operator shot dead in Rampur four bullets fired into his chest Live footage of the murder
Navjot Murder Case - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
बताया जाता है कि जेल से जमानत पर आने के बाद नवजोत का अपनी पड़ोसन जिनकी आयु करीब 45 वर्ष है और रिश्ते में उसकी दादी लगती है से प्रेम प्रसंग हो गया था। महिला तीन बच्चों की मां है। उसके दो बेटे न्यूजीलैंड में रहते हैं। बताया जाता है कि महिला करीब डेढ़ साल पहले नवजोत के साथ चली गई थी। वह नवजोत के साथ ही रह रही थी। हालांकि, इन पुराने घटनाक्रमों का शनिवार को हुई हत्या से कोई संबंध है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

 
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