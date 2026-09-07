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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: 18 घंटों में बदली कलेक्ट्रेट की पूरी तस्वीर, जहां थी मस्जिद; अब वहां बनी सपाट जमीन

Mon, 07 Sep 2026 10:18 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 07 Sep 2026 10:18 AM IST
सार

यूपी के सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के 18 घंटों में कलक्ट्रेट परिसर की पूरी तस्वीर बदल गई। जहां पर मस्जिद बनी थी अब वहां सपाट जमीन बना दी गई है। दो मंजिला मस्जिद की इमारत को पूरी तरह से हटा दिया गया। साथ ही मलबे को भी खाली पड़ी सरकारी जमीन पर डलवाया गया।

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Saharanpur Collectorate Transformed Entire Site Cleared After Mosque Demolition
saharanpur mosque demolition - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर में शनिवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। करीब 18 घंटों में कलक्ट्रेट परिसर की पूरी तस्वीर ही बदल गई। जहां पर मस्जिद बनी थी, वहां पर सपाट जमीन बना दी गई है जैसे मानों यहां कुछ था ही नहीं।


कलक्ट्रेट परिसर में 315 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी मस्जिद को अवैध करार देने के बाद प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई करते हुए मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। शनिवार सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुई कार्रवाई रविवार की तड़के तक जारी रही। 
Saharanpur Collectorate Transformed Entire Site Cleared After Mosque Demolition
कलक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद की स्थिति - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
करीब 18 घंटे बाद परिसर की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। दो मंजिला मस्जिद की इमारत को पूरी तरह से हटा दिया गया। साथ ही मलबे को भी खाली पड़ी सरकारी जमीन पर डलवाया गया। सुबह पांच बजे तक जमीन पूरी तरह से खाली हो गई।
 
Saharanpur Collectorate Transformed Entire Site Cleared After Mosque Demolition
कलक्ट्रेट परिसर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद मिले कुएं को देखती पुलिस व अन्य लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दो मंजिला मस्जिद में दो बड़े हॉल सहित पांच कमरे थे। साथ ही डाक विभाग को भी अलग से एक हिस्सा किराए पर दिया गया था। पहली मंजिल पर हॉल के साथ एक बड़ा कमरा था। धरातल पर हॉल के साथ एक बड़ा कमरा बना था। इन सभी को हटाने में सात बुलडोजर, 12 डंपर, चार ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गईं थीं। मलबे को साथ के साथ मौके से हटाया जा रहा था।

 
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Saharanpur Collectorate Transformed Entire Site Cleared After Mosque Demolition
कलक्ट्रेट परिसर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद मिला कुआं - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रविवार की सुबह परिसर में मस्जिद के स्थान पर समतल मैदान था। इधर-उधर बची हुईं ईंटें पड़ी थीं। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को अवैध करार दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष द्वारा जिला जज की अदालत में भी याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद शनिवार को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान कलक्ट्रेट परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा।
 
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कलक्ट्रेट परिसर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद मिले कुएं को देखते लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
ध्वस्त की गई मस्जिद के नीचे मिला कुआं, एएसआई करेगी जांच
सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर में मस्जिद का मलबा हटाने के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मलबा हटा रही टीम को मस्जिद के बीचोंबीच एक कुआं मिला है। कुएं का व्यास करीब डेढ़ मीटर और गहराई 20 से 22 फीट है। कुआं पुरानी लखौरी ईंटों का बना हुआ प्रतीत हो रहा है। कुएं का इतिहास जानने के लिए प्रशासन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान (एएसआई) से संपर्क किया है।

 
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