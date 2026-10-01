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नीला ड्रम केस: फांसी के डर से सदमे में सौरभ के हत्यारे मुस्कान और साहिल, जेल में काउंसिलिंग कराने की तैयारी

Thu, 01 Oct 2026 05:36 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 01 Oct 2026 05:36 PM IST
सार

Meerut News: ब्रह्मपुरी में सौरभ की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर कर दी। बुधवार को इस मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया। 14 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। ऐसे में दोनों को फांसी का डर सता रहा है। 

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Blue Drum Case: Saurabh's killers, Muskan and Sahil, in shock over fear of the death penalty
साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी - फोटो : अमर उजाला
सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद मुस्कान और साहिल की बेचैनी बढ़ गई है। फांसी की सजा के डर से दोनों मानसिक दबाव में बताए जा रहे हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक, फैसले के बाद से मुस्कान और साहिल परेशान हैं। सुबह से दोनों के रोने की बात भी सामने आई है। साहिल को पहली बार रोते हुए देखा गया।

 
Blue Drum Case: Saurabh's killers, Muskan and Sahil, in shock over fear of the death penalty
सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला
मुस्कान अपनी मासूम बेटी को सीने से लगाए रहती है। उसे बेटी के भविष्य की चिंता सता रही है। इसी को लेकर उसने जेल अधीक्षक से सवाल भी किए। जेल प्रशासन अब मुस्कान की काउंसिलिंग कराने की तैयारी कर रहा है, ताकि उसे मानसिक रूप से संभाला जा सके।
 
Blue Drum Case: Saurabh's killers, Muskan and Sahil, in shock over fear of the death penalty
सौरभ हत्याकांड, साहिल-मुस्कान - फोटो : अमर उजाला
इस बीच मुस्कान ने जेल में अदालत की प्रक्रिया और वकील से जुड़े सवाल भी पूछे। बताया जा रहा है कि दोषी करार दिए जाने के बाद उससे मिलने के लिए अभी तक कोई परिजन जेल नहीं पहुंचा है। परिवार की ओर से दूरी बनाए रखने की बात भी चर्चा में है।
 
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Blue Drum Case: Saurabh's killers, Muskan and Sahil, in shock over fear of the death penalty
डांस करते हुए साहिल और मुस्कान - फोटो : वीडियो ग्रैब
उधर, सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को जेल के नियमों के तहत दूसरी जेल में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। फिलहाल सभी की निगाहें अदालत के सजा संबंधी फैसले पर टिकी हैं। हत्याकांड में दोषसिद्धि के बाद दोनों के सामने अब सजा का फैसला सबसे बड़ी कानूनी चुनौती है।
 
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सौरभ का फाइल फोटो व मुस्कान और साहिल - फोटो : अमर उजाला
दोषी करार देने के बाद रोने लगे थी मुस्कान और साहिल
जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बुधवार शाम करीब 4:35 बजे मुस्कान और साहिल की पेशी हुई। जब जिला जज ने उन्हें दोषी करार दिया तो दोनों रोने लगे। जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान अपने दुपट्टे से और साहिल अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए बैरक में लौटा। मुस्कान तीन दिन से जेल में पूजा कर रही थी। बुधवार को दोनों ने जेल में खाना भी कम खाया।
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