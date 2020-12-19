किसान आंदोलन को मिला खाप पंचायतों का समर्थन, घेरा दिल्ली-सहारनपुर हाईवे, लखनऊ तक हलचल

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हाईवे जाम करते किसान
- फोटो : अमर उजाला
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हाईवे पर जमा हुए किसान
- फोटो : अमर उजाला
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हाईवे पर पहुंचते किसान
- फोटो : अमर उजाला
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हाईवे की ओर बढ़ते किसान
- फोटो : अमर उजाला
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khap, farmers protest
- फोटो : अमर उजाला
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हाईवे पर जमा हुए किसान
- फोटो : अमर उजाला