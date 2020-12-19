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किसान आंदोलन को मिला खाप पंचायतों का समर्थन, घेरा दिल्ली-सहारनपुर हाईवे, लखनऊ तक हलचल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत, Updated Sat, 19 Dec 2020 02:22 PM IST
हाईवे जाम करते किसान
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हाईवे जाम करते किसान - फोटो : अमर उजाला
कृषि कानूनों के विरोध में सिंघु बॉर्डर से शुरू हुए आंदोलन को धार देने के लिए तीसरा मोर्चा बड़ौत मेें खोल दिया गया। चौरासी गांव की देश खाप ने यह पहल की है। जिले की चौबीसी खाप छपरौली, चौगामा खाप, लाकड़ा चौहान और राठी समेत अन्य खाप पंचायतों का समर्थन मिल जाने से बड़ौत में किसानों की ताकत बढ़ेगी।

दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर भी खाप चौधरियों के नेतृत्व में किसान कब्जा करने पहुंच चुके हैं। वहीं आंदोलन के समर्थन और हाईवे जाम के एलान के साथ ही लखनऊ तक हलचल मच गई है। देखें तस्वीरें: -
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हाईवे जाम करते किसान
हाईवे जाम करते किसान - फोटो : अमर उजाला
हाईवे पर जमा हुए किसान
हाईवे पर जमा हुए किसान - फोटो : अमर उजाला
हाईवे पर पहुंचते किसान
हाईवे पर पहुंचते किसान - फोटो : अमर उजाला
हाईवे की ओर बढ़ते किसान
हाईवे की ओर बढ़ते किसान - फोटो : अमर उजाला
khap, farmers protest
khap, farmers protest - फोटो : अमर उजाला
हाईवे पर जमा हुए किसान
हाईवे पर जमा हुए किसान - फोटो : अमर उजाला
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