अमित कश्यप हत्याकांड: दोषी सिद्ध होते ही रविता ने खाना छोड़ा, जेल में चादर ताने सोती रही; प्रेमी का ऐसा हाल

1 of 5 मेरठ सर्पदंश हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला







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मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में दोषी करार होने के बाद रविता की जेल में निगरानी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, बुधवार को कोर्ट से लौटने के बाद रविता बैरक में अकेली बैठी रही और किसी से बातचीत नहीं की। उसने खाना खाने से भी इनकार किया, जिसके बाद काउंसलिंग कर उसे थोड़ा-थोड़ा खाना खिलाया जा रहा है। वहीं उसका प्रेमी अमरदीप भी दोषी करार होने के बाद वापस जेल पहुंच गया।

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2 of 5 मेरठ सर्पदंश हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

3 of 5 मृतक अमित कश्यप की मां - फोटो : अमर उजाला

अमरदीप भी वापस जेल पहुंचा

अमित कश्यप हत्याकांड का आरोपी अमरदीप जमानत पर जेल से बाहर था। बुधवार को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद वह वापस जेल पहुंच गया। जेल प्रशासन के अनुसार, दोनों दोषियों की निगरानी बढ़ा दी गई है और सजा सुनाए जाने तक विशेष नजर रखी जा रही है।

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4 of 5 सर्पदंश हत्याकांड में फैसला - फोटो : अमर उजाला

पति की हत्या को हादसा दिखाने की रची थी साजिश

मामला हस्तिनापुर के अकबरपुर सादात गांव का है। अभियोजन के अनुसार, रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की गला दबाकर हत्या की थी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए अमित के शव के पास जहरीला सांप छोड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई थी।

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5 of 5 आरोपी पत्नी रविता - फोटो : अमर उजाला