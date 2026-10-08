मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में दोषी करार होने के बाद रविता की जेल में निगरानी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, बुधवार को कोर्ट से लौटने के बाद रविता बैरक में अकेली बैठी रही और किसी से बातचीत नहीं की। उसने खाना खाने से भी इनकार किया, जिसके बाद काउंसलिंग कर उसे थोड़ा-थोड़ा खाना खिलाया जा रहा है। वहीं उसका प्रेमी अमरदीप भी दोषी करार होने के बाद वापस जेल पहुंच गया।
अमित कश्यप हत्याकांड: दोषी सिद्ध होते ही रविता ने खाना छोड़ा, जेल में चादर ताने सोती रही; प्रेमी का ऐसा हाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 08 Oct 2026 05:04 PM IST
सार
अमित कश्यप हत्याकांड में दोषी करार होने के बाद रविता जेल में किसी से बातचीत नहीं कर रही और खाना खाने से भी इनकार कर रही है। जेल प्रशासन के अनुसार काउंसलिंग के बाद उसे थोड़ा-थोड़ा खाना खिलाया जा रहा है। वहीं जमानत पर बाहर आया अमरदीप दोषी करार होने के बाद वापस जेल पहुंच गया।
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