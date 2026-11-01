दुधवा का पर्यटन सत्र: विधायक ने फीता काटकर किया शुभारंभ, जंगल की सैर से पहले जरूर जान लें ये बातें

1 of 7 दुधवा के पर्यटन सत्र का शुभारंभ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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दुधवा नेशनल पार्क के नए पर्यटन सत्र का रविवार को पलियाकलां के विधायक रोमी साहनी ने विधिवत शुभारंभ किया। पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने फीता काटकर पर्यटन सत्र की शुरुआत की। इस दौरान विधायक ने दुधवा की हथिनी गंगा काली को केला और गुड़ खिलाकर उसका आशीर्वाद भी लिया। पर्यटन सत्र के शुभारंभ को लेकर दुधवा में विशेष तैयारियां की गई थीं। कार्यक्रम के दौरान एफडी एच. राजा मोहन, डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर., पर्यटन विभाग के रेंजर प्रशांत प्रियदर्शी और दुधवा रेंजर रितेश पटेल सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। दुधवा पर्यटन सत्र के शुभारंभ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई।

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2 of 7 विधायक ने हथिनी को खिलाए केला - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दुधवा में फिर लौटा रोमांच

मानसून के लंबे विराम के बाद दुधवा के जंगल में फिर रोमांच लौटेगा। नए पर्यटन सत्र का आगाज सुबह करीब 7:45 बजे हुआ। मुख्य द्वार पर भाजपा विधायक रोमी साहनी ने फीता काटकर सैलानियों का स्वागत किया। पर्यटकों की सुविधा के लिए 95 सफारी गाड़ियां और 14 थारू हट हाउस तैयार किए गए हैं।

3 of 7 दुधवा नेशनल पार्क - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

इस बार सैलानियों को तराई के दलदली मैदानों में विचरण करते 53 गैंडों के दीदार का मौका मिलेगा। इसके अलावा बाघ और दुर्लभ बारहसिंगा भी आकर्षण का केंद्र होंगे। सैलानियों के ठहरने के लिए पार्क परिसर में 14 थारू हट हाउस तैयार किए गए हैं। इनमें चार वीआईपी अतिथियों के लिए आरक्षित हैं। किशनपुर और बनकटी में भी नई हट बनाई गई हैं। ऑनलाइन बुकिंग में पर्यटकों का उत्साह दिख रहा है। इस बार देशी और विदेशी सैलानियों के बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है।

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4 of 7 दुधवा नेशनल पार्क

दुधवा जाने से पहले यह बातें जरूर जान लें

सुबह की शिफ्ट: 07:00 बजे से 10:00 बजे तक

शाम की शिफ्ट: 03:00 बजे से 5.30 बजे तक

सफारी शुल्क

1,850 (प्रति वाहन, अधिकतम छह लोगों के लिए)

गाइड शुल्क 500 (अलग से देय)

कुल खर्च (छह लोग + गाइड) 2,350

साप्ताहिक अवकाश मंगलवार (इस दिन सफारी पूर्णतः बंद रहेगी)

संचालन दिवस : मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी सभी दिन दोनों शिफ्टों में।

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5 of 7 दुधवा टाइगर रिजर्व - फोटो : स्रोत- वन विभाग