यूपी: आईपीएस, आईआरएस अफसर बनकर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा, वेेबसाइट भी बनाई, राजनीतिक पैठ की पड़ताल में जुटी पुलिस

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आईपीएस, आईआरएस अफसर बनकर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा
- फोटो : amar ujala
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बैंक का बर्खास्त पीओ संचालित कर रहा था गैंग
- फोटो : amar ujala
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जालसाज मनीष
- फोटो : amar ujala
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बैंक का बर्खास्त पीओ संचालित कर रहा था गैंग
- फोटो : amar ujala
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वेबसाइट बना अपलोड की ये फोटो
- फोटो : amar ujala