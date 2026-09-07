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यूपी: मुस्लिम से हिंदू बन की लव मैरिज, पति ने दो माह बाद इसलिए किया कत्ल; गजेंद्र से शादी कर पछता रही थी आसमा

Mon, 07 Sep 2026 11:35 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 07 Sep 2026 11:35 AM IST
सार

कानपुर देहात में एक युवक ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी। आरोपी पति ने लोहे की रॉड से कई वार कर पत्नी को मरणासन्न हालत में पहुंचा दिया। इसके बाद खुद ही पुलिस को पत्नी की हत्या की जानकारी दी।

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Kanpur Husband killed his wife Had love marriage two months ago in Kanpur Dehat; now murdered his wife
kanpur murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
कानपुर देहात से सनसनीखेज खबर सामने आई है। अकबरपुर थाना इलाके के नेहरू नगर में रविवार सुबह करीब 10:30 बजे पत्नी का किसी और से मोबाइल पर बात करना पति को नागवार गुजरा। पति गजेंद्र और पत्नी सपना उर्फ आसमा में विवाद हो गया। गुस्से में आए आरोपी गजेंद्र ने कमरे में रखे लोहे के रॉड से सपना के सिर व चेहरे पर कई वार कर हत्या कर दी।


वारदात के बाद फिर खुद ही डायल 112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस सपना को मेडिकल कॉलेज ले गई। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। दोनों ने दो माह पहले ही प्रेम विवाह किया था। सपना दूसरे समुदाय की थी। पति को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है।
Kanpur Husband killed his wife Had love marriage two months ago in Kanpur Dehat; now murdered his wife
सपना उर्फ आसमा की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
डेरापुर थाना क्षेत्र के डुडौली का गजेंद्र संखवार (30) आरटीओ कार्यालय के पीछे नेहरू नगर में सुभाष संखवार के मकान में पत्नी सपना उर्फ आसमा (29) पुत्री अफसर अली के साथ रहता था। आरोपी गजेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह राजमिस्त्री का काम करता है। 

करीब दो माह पहले उसने शिवली थानाक्षेत्र के सुनवर्षा निवासी सपना से कोर्ट में शादी की थी। इसके बाद से वह दोनों अकबरपुर में किराये के मकान में रह रहे थे। वह पत्नी के किसी से फोन पर बात करने से नाराज रहता था। रविवार को भी पत्नी के फोन पर बात करने से नाराज होकर उसने रॉड से पीटकर मार डाला।
Kanpur Husband killed his wife Had love marriage two months ago in Kanpur Dehat; now murdered his wife
आरोपी पति के साथ सपना उर्फ आसमा की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हत्या के बाद थाने जाने की बात कह कर निकला आरोपी
मकान मालिक सुभाष संखवार ने बताया कि वह मकान के नीचे के हिस्से में रहते हैं। दूसरी मंजिल पर तीन किरायेदार रहते हैं। इनमें से गजेंद्र व उसकी पत्नी करीब डेढ़ माह से उनके यहां रह रहे थे। रविवार सुबह सपना के चीखने पर वह लोग ऊपर पहुंचे। तभी गजेंद्र सपना की हत्या कर देने और थाना जाने की बात बोलता हुआ बाहर निकला। गेट के अंदर झांक कर देखने पर सपना खून से लथपथ मिली। इस पर उसने साथी किरायेदारों व पड़ोसियों की मदद से गजेंद्र को पुलिस के आने तक मौके से कहीं जाने नहीं दिया। 
 
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Kanpur Husband killed his wife Had love marriage two months ago in Kanpur Dehat; now murdered his wife
आरोपी पति के साथ सपना उर्फ आसमा की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गजेंद्र से शादी कर पछता रही थी सपना उर्फ आसमा
अकबरपुर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में सपना उर्फ आसमा की हत्या के बाद उसकी मां खैरा बानो बदहवास हैं। रविवार देर रात 10 बजे थाने पहुंची खैरा ने रोते हुए बताया कि हत्या के करीब आधे घंटे पहले ही सपना ने फोन पर उनसे कहा था, अब वह पति गजेंद्र के साथ नहीं रहना चाहती। 

 
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घटना के बाद मौके पर जमा लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
वह गजेंद्र के साथ शादी करके पछता रही थी। खैरा ने बताया कि उसे क्या पता था कि फोन कटने के दो बाद ही उनकी बेटी की हत्या की खबर आ जाएगी। शिवली थाना क्षेत्र के सुनवर्षा की खैरा बानो (65) जब थाने पहुंचीं तो बेटी सपा का शव देखकर बिलख उठीं। 
 
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