{"_id":"6336d4b2e5e17966484503ed","slug":"kanpur-girls-hostel-mms-case-accused-used-to-peep-into-girls-rooms-in-hostel-girl-students-made-shocking-reve","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Kanpur MMS Case: कमरों में आए दिन रिषि करता था ताक-झांक, खुला दरवाजा देख घुस जाता... नहाते हुए बनाता वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}} अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर Published by: Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 30 Sep 2022 05:09 PM IST 1 of 10 Girls Hostel Scandal - फोटो : अमर उजाला विज्ञापन Kanpur Girls Hostel MMS Case Update: कानपुर के काकादेव इलाके में स्थित गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बनाने के मामले में छात्राओं ने नया खुलासा किया है। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि आरोपी आए दिन कमरों में ताकझांक करता था। दरवाजा खुला होने पर साफ सफाई और कूड़ा उठाने का बहाना बनाकर अचानक अंदर आ जाता था। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार हॉस्टल की वार्डेन और संचालक से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। मामले में पुलिस ने हॉस्टल के केयर टेकर मनोज पांडेय और वार्डन सीमा पाल को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी रिषि की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। केस के सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। 2 of 10 Girls Hostel Scandal - फोटो : अमर उजाला बता दें कि बीते दिनों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड की तरह कानपुर में भी काकादेव कोचिंग मंडी के एक गर्ल्स हॉस्टल में नहाते समय वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। गुरुवार को छात्राओं ने हॉस्टल के एक कर्मचारी को एक छात्रा का नहाते हुए वीडियो बनाते समय रंगेहाथ पकड़ा। विज्ञापन 3 of 10 वीडियो बनाने का आरोपी पुलिस हिरासत में - फोटो : अमर उजाला छात्राओं ने उसको पीटा और पुलिस को सौंप दिया। घटना से आक्रोशित छात्राओं ने थाने में जमकर हंगामा किया था। रावतपुर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। वहीं, छात्राओं ने पुलिसकर्मी पर वीडियो डिलीट करने का आरोप लगाया था। 4 of 10 Kanpur Girls Hostel Case - फोटो : अमर उजाला हॉस्टल का मालिक है सोमानी परिवार

इस भवन का मालिकाना हक सोमानी परिवार के पास है, जिनसे हॉस्टल के संचालक मनोज पांडेय ने उक्त परिसर किराए पर अनुबंध के साथ लिया था। यहां वो छात्रावास का संचालन कर रहा था। बता दें कि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर एसपी की नेम प्लेट लगी है। पुलिस ने इस तथ्य की भी जांच पड़ताल शुरू की है। विज्ञापन विज्ञापन 5 of 10 girls hostel case - फोटो : अमर उजाला पुलिस की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण दिखने के लिए सोमानी परिवार द्वारा अपने परिचित पुलिस अधिकारी की नेम प्लेट को गलत तरीके से लगाया गया था, जो कि नियमों के विपरीत एवं संबंधों का दुरुपयोग है। विज्ञापन Load More











