1 of 11 Kanpur Death Mystery - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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शनिवार को कौशलपुरी निवासी संभव अपनी दोस्त सुहाना से मिलने रुद्रा अपार्टमेंट आया था। सुहाना अपनी मां और छोटे भाई के साथ मामा प्रवीण के फ्लैट में ही रहती है। शाम चार बजे संभव की संदिग्ध हालात में छठीं मंजिल से गिरकर माैत हो गई थी।

कानपुर के बिठूर स्थित रुद्रा अपार्टमेंट की छठवीं मंजिल से संभव की मौत पर शुक्रवार को उनके पिता कागज कारोबारी विशाल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाया कि उनके बेटे को या तो मारकर फेंका गया है या फिर उसे बालकनी से धक्का दिया गया है। पुलिस को इसमें निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

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2 of 11 इसी अपार्टमेंट की छठवीं मंजिल से गिरा था संभव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बृहस्पतिवार को संभव के पिता विशाल ने बेटे की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि प्रवीण ने बेटे को एक माह पहले जान से मारने की धमकी दी थी। इसी के तहत बेटे को मारकर या फिर जान से मारने के इरादे से ही बालकनी से फेंका गया है।

3 of 11 इसी बालकनी से गिरा था संभव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शुक्रवार को विशाल खंडेलवाल अपने साथ कोपेस्टेट के चेयरमैन व अन्य साथियों को लेकर बिठूर स्थित अपार्टमेंट पहुंचे। जानकारी पाकर पुलिस भी पहुंच गई। विशाल का आरोप है कि उन्हें प्रवीण के फ्लैट में ताला लगा मिला है जबकि पुलिस ने घरवालों को कहीं न जाने देने की हिदायत दी थी।

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4 of 11 संभव की मौत के बाद मौके पर जमा लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी का कहना है कि पुलिस हत्या और हादसे सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। एक-दो दिन में दोनों पक्षों का आमना-सामना भी कराया जा सकता है। रही बात फ्लैट में ताला लगा होने की तो हो सकता है कि शहर में ही किसी रिश्तेदारी में गए हों।

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5 of 11 संभव के पिता व अन्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी