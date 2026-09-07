{"_id":"6a9ec05aa0fd33ebfe0ea739","slug":"daughter-in-law-murder-father-in-law-in-kanpur-she-threw-a-party-on-the-night-of-crime-2026-09-07","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"बहू ने करवाया ससुर का मर्डर: करोड़ों का साम्राज्य पर पाई-पाई को मोहताज थी शालू, वारदात की रात भी की थी पार्टी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बहू ने करवाया ससुर का मर्डर: करोड़ों का साम्राज्य पर पाई-पाई को मोहताज थी शालू, वारदात की रात भी की थी पार्टी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: विकास कुमार
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:20 PM IST
सार
आरोपी बहू शालू ने पुलिस को बताया कि ससुर विनीत मिनोचा का पूरे करोड़ों के कारोबार पर एकछत्र राज था। बिरहाना रोड स्थित उनकी 'फार्मा ट्रेडर्स' फर्म से होने वाली भारी आमदनी के बावजूद, बेटे सुब्रत और शालू के हाथ में कोई वित्तीय पावर नहीं थी।
विज्ञापन
1 of 10
कानपुर में बहू ने करवाया ससुर का कत्ल
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
यूपी के कानपुर शहर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर स्थित पॉश रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में हुए सनसनीखेज विनीत मिनोचा हत्याकांड में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शहर के शीर्ष पांच दवा कारोबारियों में शुमार 63 वर्षीय विनीत मिनोचा की नृशंस हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी सगी बहू शालू ने ही करवाई थी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि करोड़पति खानदान की बहू होने के बावजूद शालू पैसों और अपनी जीवनशैली पर ससुर द्वारा लगाई गई बंदिशों से इस कदर घुट रही थी कि उसने खौफनाक साजिश रच डाली।
2 of 10
हत्या के बाद फ्लैट में जांच करती पुलिस
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
ससुर के शरीर पर 26 से ज्यादा बार चाकुओं से वार
कारोबारी के शरीर पर 26 से ज्यादा बार चाकुओं से वार किया गया, जो हत्यारों के खौफनाक इरादों और गहरे गुस्से को दर्शाता है। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर एनकाउंटर के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया है।
3 of 10
कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, सोफे पर बैठी गमगीन बहू और अन्य
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
करोड़पति खानदान की बहू, लेकिन मिलती थी 'कर्मचारियों' जैसी सैलरी
इस हत्याकांड का सबसे हैरान करने वाला पहलू हत्या की वजह है। पुलिस पूछताछ में मुख्य हत्यारोपियों ने जब मास्टरमाइंड के तौर पर बहू शालू का नाम लिया, तो पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। कड़ाई से पूछताछ होने पर शालू ने अपना जुर्म कबूलते हुए परिवार के अंदर की कलह को उजागर किया।
कारोबार पर पूरा नियंत्रण
शालू ने पुलिस को बताया कि ससुर विनीत मिनोचा का पूरे करोड़ों के कारोबार पर एकछत्र राज था। बिरहाना रोड स्थित उनकी 'फार्मा ट्रेडर्स' फर्म से होने वाली भारी आमदनी के बावजूद, बेटे सुब्रत और शालू के हाथ में कोई वित्तीय पावर नहीं थी।
पॉकेट मनी जैसी पगार
बहू का आरोप है कि उन्हें और उनके पति सुब्रत को हर महीने सिर्फ उतनी ही बंधी हुई सैलरी दी जाती थी, जितनी फर्म में काम करने वाले आम कर्मचारियों को मिलती है।
विज्ञापन
5 of 10
कानपुर में दवा कारोबारी का कत्ल, मौके पर पहुंची पुलिस
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जीवनशैली पर पहरा
शालू के मुताबिक, पैसों की तंगी के साथ-साथ उनके घूमने-फिरने और लेट नाइट पार्टियों में जाने पर भी ससुर अक्सर टोकाटाकी करते थे। इन्हीं बंदिशों और मुफलिसी जैसे हालातों से तंग आकर उसने ससुर को रास्ते से हटाने का फैसला किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।