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अांखाें में अांसू लिए महिला पहुंची थाने, कहा साहब मेरे पति डाकुअाें की नहीं पुलिस की मदद करते हैं
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर, Updated Mon, 02 Apr 2018 08:56 PM IST
यूपी के चित्रकूट जिले में एक अनाेखा मामला देखने में अाया है। यहां पुलिस ने एक युवक काे डाकुअाें की मदद करने के लिए हिरासत में लिया है वहीं युवक की पत्नी का कहना है की वह पुलिस का मददगार व मुखबिर है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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