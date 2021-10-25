Ghaziabad News: कार में टक्कर मारकर चालक फरार, आसपास खड़े लोग बाल-बाल बचे

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इंदिरापुरम। एमिटी स्कूल के सामने सड़क किनारे खड़ी कार में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने टक्कर मार दी। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मामले की शिकायत इंदिरापुरम थाना पुलिस से की गई है। वसुंधरा सेक्टर-1 निवासी भुवन भटनागर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चार सितंबर की रात करीब पौने दस बजे उनकी कार एमिटी स्कूल के सामने सड़क किनारे खड़ी थी। इसी दौरान काले रंग की एक लग्जरी कार का चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से कार बैक करते हुए आया और उनकी कार के अगले हिस्से में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। भुवन भटनागर ने चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी कार लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे के दौरान आसपास खड़े लोग बाल-बाल बच गए। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।