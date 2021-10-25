Ghaziabad News: बदमाशों ने युवक को धक्का देकर मोबाइल छीना
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:59 AM IST
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साहिबाबाद। बाइक सवार दो बदमाशों ने वृंदावन ग्रीन सोसायटी के युवक से मोबाइल छीन लिया। युवक पास कैब का इंतजार कर रहा था। पीड़ित ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाश युवक को धक्का देकर फरार हुए। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। वृंदावन ग्रीन सोसायटी निवासी विशाल त्यागी ने पुलिस को बताया कि छह सितंबर को इंदिरापुरम जाने के लिए रास्ते में खड़े थे। वह रात करीब 10 बजे सोसायटी के गेट नंबर-दो पर कैब का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश उनके पास पहुंचे और झपट्टा मारकर मोबाइल फोन छीन लिया। विशाल ने शोर मचाते हुए बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपितों ने उन्हें धक्का दे दिया और बाइक से फरार हो गए। पीड़ित ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराई है। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
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