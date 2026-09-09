Budaun News: राजा की सीकरी बवाल की विवेचना अब बिसौली के इंस्पेक्टर करेंगे

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सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि विवेचना में निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। 25 अगस्त को राजा की सीकरी में बवाल के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई ड्यूटी में वजीरगंज इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार भी मौके पर मौजूद थे। ऐसे में वह घटना के दौरान मौके की स्थिति और पुलिस की कार्रवाई के प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। इसी वजह से उनसे मामले की विवेचना हटाने का निर्णय लिया।सीओ का कहना है कि किसी घटना की विवेचना ऐसे अधिकारी से कराई जानी चाहिए, जिसका घटना से प्रत्यक्ष संबंध न रहा हो, ताकि जांच की निष्पक्षता पर किसी तरह का सवाल न उठे। इसी आधार पर बिसौली इंस्पेक्टर सर्वेंद्र कुमार शर्मा को विवेचना सौंपी गई है। बता दें कि राजा की सीकरी में 25 अगस्त को प्रतिमा लगाने को लेकर तनाव की स्थिति बनने के बाद पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और बवाल के मामले में कार्रवाई शुरू हुई। अब विवेचना बदलने के बाद घटना से जुड़े तथ्यों, वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पुलिस कार्रवाई से संबंधित बिंदुओं की जांच आगे बढ़ने की की उम्मीद है।