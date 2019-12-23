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एक गलती और तहस-नहस हो गया कुलदीप सिंह सेंगर का 25 सालों का साम्राज्य, अब पत्नी को आएंगी ये मुश्किलें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव, Updated Mon, 23 Dec 2019 04:42 PM IST
कुलदीप सिंह सेंगर
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कुलदीप सिंह सेंगर
उन्नाव के कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा होने और देवर की मनोज सेंगर की मौत के बाद अब जिला पंचायत का कामकाज संभालने में संगीता सेंगर की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगले वर्ष 2020 के अक्तूबर महीने में जिला पंचायत के चुनाव संभावित हैं। पिछले चुनाव में पति और देवर ने जिला पंचायत चुनाव का पूरा प्रबंधन संभाला था।

 
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unnao case sexual harassment victim kuldeep singh sengar
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कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर - फोटो : amar ujala
कोर्ट से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
कोर्ट से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते विधायक कुलदीप सिंह सेंगर - फोटो : अमर उजाला
कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर
कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी (फाइल फोटो)
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