बिहार न्यूज: नाबालिग से दिनदहाड़े दुष्कर्म का आरोप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार; दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी

बिहार के वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में मंगलवार दोपहर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई। पीड़िता के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक, वारदात में दो लोग शामिल थे। आरोप है कि एक आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से उसे रास्ते में जबरन पकड़ लिया और सुनसान जगह पर ले गया, जहां दूसरे आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद दोनों आरोपी पीड़िता को सड़क किनारे बदहवास हालत में छोड़कर फरार हो गए। किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने रोते हुए अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मां-बेटी तुरंत बिदुपुर थाने पहुंचीं और लिखित शिकायत दर्ज कराई।

रास्ते से जबरन पकड़कर सुनसान जगह ले जाने का आरोप

पीड़िता के अनुसार, वह अपने रास्ते जा रही थी, तभी आरोपियों में से एक ने उसे जबरन पकड़ लिया। आरोप है कि इसके बाद उसे किसी सुनसान स्थान पर ले जाया गया। वहां दूसरे आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद दोनों आरोपी पीड़िता को सड़क किनारे छोड़कर मौके से फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और सहमी हुई हालत में अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन तत्काल पुलिस के पास पहुंचे।

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शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ा

मां और बेटी की ओर से बिदुपुर थाने में लिखित शिकायत दिए जाने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी भोला शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सदर एसडीपीओ-2 गोपाल मंडल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बिदुपुर थाना पुलिस सक्रिय हो गई थी।

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पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य

मामले की जांच के लिए बिदुपुर थाना पुलिस के साथ फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम भी मौके पर पहुंची। संयुक्त टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से मिले साक्ष्य जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं और इन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत के सामने पेश किया जाएगा।

दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी

घटना में शामिल दूसरे आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

पीड़िता और आरोपी का मेडिकल परीक्षण

कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता और गिरफ्तार मुख्य आरोपी दोनों को मेडिकल परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है।