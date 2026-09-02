फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Ankit Baliyan Murder Case: Two youths from Karnal on police radar

अंकित बालियान हत्याकांड: पुलिस के रडार पर करनाल के दो युवक, 150 एकड़ जमीन का वारिस है सत्यम; एक 10वीं ड्रॉपआउट

Wed, 02 Sep 2026 11:33 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, करनाल
माई सिटी रिपोर्टर, करनाल Published by: Naveen Updated Wed, 02 Sep 2026 11:33 AM IST
सार

पुलिस जिस सत्यम कादियान की तलाश कर रही है, वह अंसल सिटी के आनंद टाउन में रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सत्यम कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता है। परिवार के पास 150 एकड़ से अधिक कृषि भूमि बताई जा रही है।

विज्ञापन
Ankit Baliyan Murder Case: Two youths from Karnal on police radar
सत्यम और आर्यन - फोटो : संवाद

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तर प्रदेश के शामली में हुए हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में करनाल के दो युवकों के नाम सामने आने के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। अंसल सिटी निवासी सत्यम कादियान और कलंदरी गेट निवासी आर्यन संधू को पुलिस शूटरों के तौर पर तलाश रही है। दोनों की उम्र 20 साल से कम बताई जा रही है। नाम सामने आने के बाद दोनों युवक अपने-अपने परिवार के साथ घर छोड़कर चले गए हैं। उनके घरों पर ताले लटके हैं। यूपी पुलिस की टीमें करनाल एसटीएफ के साथ मिलकर दोनों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। साथ ही पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी दोनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

विज्ञापन


एसटीएफ इंचार्ज दीपेंद्र राणा के अनुसार, पुलिस के रिकॉर्ड में दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से एक-एक मामला दर्ज है। दोनों पर सोनीपत में शराब के ठेके पर फायरिंग करने का केस दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। अंकित बालियान हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद से दोनों पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

विज्ञापन

कारोबारी परिवार से है सत्यम, 150 एकड़ से ज्यादा जमीन

पुलिस जिस सत्यम कादियान की तलाश कर रही है, वह अंसल सिटी के आनंद टाउन में रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सत्यम कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता है। परिवार के पास 150 एकड़ से अधिक कृषि भूमि बताई जा रही है। वह परिवार का इकलौता बेटा है और उसकी तीन बड़ी बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है।

सत्यम का परिवार पहले जाटों गेट क्षेत्र में रहता था। बाद में अंसल सिटी के आनंद टाउन में रहने लगा। बताया जा रहा है कि परिवार का पुराने घर पर भी आना-जाना था और रात के समय वहां रुकता था। हालांकि अंकित हत्याकांड में सत्यम का नाम सामने आने के बाद से परिवार पुराने घर पर भी नहीं पहुंचा है। पुलिस अंसल सिटी, जाटों गेट समेत उसके अन्य संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।

महंगी और मॉडिफाइड गाड़ियों का शौक, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो

स्थानीय लोगों के मुताबिक सत्यम को महंगी गाड़ियों का शौक था। वह कुछ समय बाद गाड़ी बदल देता था। सोशल मीडिया पर उसकी मॉडिफाइड गाड़ियों के साथ रील्स भी सामने आने की बात कही जा रही है। कुछ वीडियो में वह हथियारों के साथ भी नजर आया है। पुलिस अब उसके सोशल मीडिया अकाउंट और उसके संपर्क में रहने वाले युवकों की भी जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि सत्यम और आर्यन अक्सर साथ ही घूमते थे।

विज्ञापन

10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है आर्यन

दूसरा नाम आर्यन संधू का सामने आया है, जो कलंदरी गेट क्षेत्र में परिवार के साथ रहता था। आर्यन पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा है। उसका एक बड़ा भाई और तीन बहनें हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है। उसके पिता नरेंद्र की कई साल पहले मौत हो चुकी है।

आर्यन ने सुभाष गेट क्षेत्र के एक निजी स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। परिजनों और आसपास के लोगों के मुताबिक पिछले दो-तीन साल से वह पढ़ाई नहीं कर रहा था और अक्सर सत्यम के साथ ही घूमता रहता था। अब अंकित हत्याकांड में नाम आने के बाद आर्यन का पूरा परिवार घर छोड़कर चला गया है और मकान पर ताला लगा हुआ है।

सोनीपत के दो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 

गौरतलब है कि अंकित बालियान हत्याकांड में यूपी पुलिस ने सोमवार सुबह सोनीपत के सुमित (22) और मोहित (24) को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। बताया गया है कि दोनों की पहचान करीब तीन महीने पहले हुई थी और इसके बाद दोनों साथ रहने लगे थे।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed