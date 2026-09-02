कोरबा: सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की धमकी पर भड़का विवाद, दोस्त की पिटाई से 15 दिन बाद बुजुर्ग की मौत

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मृतक की पहचान 64 वर्षीय प्रसाद सिंह नेटी के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी जुरान बाई के साथ गांव में रहता था। पुलिस के मुताबिक, घटना 18 अगस्त की रात करीब 9 बजे की है। उस समय पत्नी मायके गई हुई थी और प्रसाद घर पर अकेला था। इसी दौरान उसके दोस्त हीरासिंह नेटी और समारू उर्फ बबलू नेटी वहां पहुंचे। तीनों घर की दहलीज पर बैठकर मछली के साथ महुआ शराब पी रहे थे।इसी बीच गांव का युवक राहुल नेटी वहां से गुजरा। उसने तीनों की शराब पीते हुए तस्वीर मोबाइल से खींच ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात कहते हुए वहां से चला गया। यह बात समारू को नागवार गुजरी। उसने प्रसाद पर ही राहुल को बुलाकर फोटो खिंचवाने का आरोप लगाया और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।विवाद बढ़ने पर समारू ने घर में रखे डंडे से प्रसाद पर हमला कर दिया। आरोप है कि उसने डंडा टूटने तक प्रसाद को पीटा और इसके बाद जमीन पर पटककर लात-मुक्कों से भी मारपीट की। हीरासिंह ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो समारू ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद हीरासिंह वहां से भागकर अपने घर पहुंचा और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी।हमले में गंभीर रूप से घायल प्रसाद पूरी रात अपने घर में पड़ा रहा। अगले दिन ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिलने पर उसे पौड़ी उपरोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरबा रेफर कर दिया।करीब 15 दिनों तक अस्पताल में इलाज चलने के बाद मंगलवार शाम प्रसाद सिंह की मौत हो गई। अस्पताल पुलिस ने मेमो के आधार पर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में पुलिस आरोपी समारू उर्फ बबलू नेटी की तलाश कर रही है।