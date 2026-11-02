फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Case of a lover beaten to death after arriving to meet a woman

प्रेमी को दी खौफनाक मौत: हत्यारोपी पति का कबूलनामा-धोखेबाज पत्नी को भी मारना चाहता था, बच्चों को देख तरस आ गया

Mon, 02 Nov 2026 11:52 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 02 Nov 2026 11:52 PM IST
सार

साढ़ में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। युवक अपनी प्रेमिका के साथ उसके कमरे में था। प्रेमी को महिला के पति, देवर और ससुर ने पीटकर मार डाला।

विज्ञापन
Case of a lover beaten to death after arriving to meet a woman
प्रेमी की पीटकर हत्या का मामला - फोटो : अमर उजाला
साढ़ के गंभीरपुर गांव में शनिवार रात महिला से मिलने पहुंचे प्रेमी की हत्या के मामले में पुलिस ने रमा, उसके पति विकास और सास बबली को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। सोमवार को जेल भेजने से पहले हत्यारोपी पति विकास अवस्थी ने पुलिस के सामने अपना कबूलनामा दिया। बोला, वह धोखेबाज पत्नी को भी मारना चाहता था लेकिन दो मासूम बच्चों पर तरस आ गया। रमा और उसकी सास बबली को पुलिस ने वारदात के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। मामले में महिला का देवर मोहित व ससुर कालिका प्रसाद फरार हैं।


पुलिस की पूछताछ में मुख्य हत्यारोपी विकास अवस्थी ने बताया कि शनिवार रात पत्नी रमा उर्फ सुमन को उसके प्रेमी अतुल उर्फ गोपाल तिवारी (28) से फोन पर बात करते सुन लिया था। उसने सोने का नाटक किया। अतुल के घर में आने के करीब 20 मिनट तक कमरे के बाहर कान लगाकर पत्नी व उसके प्रेमी अतुल की बातचीत सुनने का प्रयास किया। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में समझकर दरवाजा खुलवाकर अतुल को पकड़ा और मुंह बांध पीटकर हत्या कर दी।

 
Trending Videos
Case of a lover beaten to death after arriving to meet a woman
प्रेमी अतुल की हत्या के बाद परिजनों को समझाते पुलिस अधिकारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने बताया कि अतुल के पिता विजय प्रकाश की तहरीर पर रमा, उसके पति विकास, ससुर कालिका प्रसाद, सास बबली व देवर मोहित के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। सोमवार सुबह विकास को भी गिरफ्तार किया गया। दोपहर बाद रमा, बबली और विकास को माती कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया।

 
Case of a lover beaten to death after arriving to meet a woman
अतुल की हत्या के बाद विलाप करते परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अतुल के पैंट की जेब में मिली मूंगे की अंगूठी
पोस्टमार्टम के दौरान मृतक अतुल की पैंट की तलाशी ली गई तो बांई जेब में मूंगा जड़ी नई अंगूठी मिली। सूत्रों के मुताबिक अंगूठी की बनावट से उसके महिला या पुरुष के होने की पुष्टि नहीं हो सकी। पुलिस ने अंगूठी को साक्ष्य के तौर पर कब्जे में लिया है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Case of a lover beaten to death after arriving to meet a woman
इसी घर में हुई थी हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शव देख छोटा भाई हो गया बेसुध
पोस्टमार्टम के बाद रविवार को अतुल का शव गांव पहुंचा। देर रात मथुरा से पेपर देकर उसका छोटा भाई शिवम भी घर लौट आया। भाई का शव देखते ही शिवम बिलख पड़ा। वह कई बार बेसुध हो गया। सोमवार दोपहर ड्योढ़ी घाट पर पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया गया। शिवम ने मुखाग्नि दी।

 
विज्ञापन
Case of a lover beaten to death after arriving to meet a woman
आरोपी सास बबली की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हत्यारोपी विकास को देख भड़के ग्रामीण
अंतिम संस्कार के बाद ग्रामीण पिकअप से लौट रहे थे। साढ़ थाने के सामने पुलिस की गाड़ी में मुख्य आरोपी विकास अवस्थी को बैठा देख ग्रामीण भड़क गए। कुछ ग्रामीण पिकअप से उतरकर पुलिस की गाड़ी की ओर दौड़े। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी तो ग्रामीणों ने दौड़कर पीछा करने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस आरोपी को भीतरगांव की तरफ लेकर निकल गई।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed