बरेली: महाराष्ट्र के रंग में रंगी नाथ नगरी, भक्तों ने रंग-गुलाल उड़ाते हुए गणपति बप्पा को दी विदाई; तस्वीरें
बरेली में भक्तों ने रविवार को धूमधाम के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी। शहर के प्रमुख पंडालों से मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली गई। रामगंगा घाट पर मेला जैसा नजारा दिखाई दिया। भक्तों ने रामगंगा में मूर्तियों को विसर्जित किया।
विस्तार
बरेली में रविवार को शहर के प्रमुख पंडालों से गणपति की धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली गई। रामगंगा के घाट पर भक्ति भाव के साथ बप्पा का विसर्जन किया गया। श्रीगणेश महोत्सव समिति की ओर से बाबू राम धर्म शाला में सजे पंडाल में दोपहर में विधि-विधान के साथ बप्पा की पूजा-पाठ कर मंगल आरती की गई जिसके बाद शोभायात्रा शुरू हुई। बैंड बाजों के साथ निकली शोभायात्रा में महाराष्ट्रीयन ढोल से समा बांध दिया। महाराष्ट्रीय परिधानों से सजी महिलाओं ने जमकर झूमी। नाथ नगरी महाराष्ट्र के रंग में रंगी नजर आई।
डीजे की धुन पर भक्त गणपति के भजनों पर जमकर नाचे। गणपति के जयकारों से पंडाल गूंज उठा। इस दौरान अनिल पाटिल, अविनाश पाटिल, सरजेराव पाटिल, मंगेश कदम नाना साहेब गाड़े, विजय पाटिल, मंगेश कदम आदि मौजूद रहे।
रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में विराजित भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा भक्तों ने धूमधाम से निकाली। नगर में भ्रमण के बाद यात्रा रामगंगा तक गई। बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं इस शोभा यात्रा में सम्मिलित रहे। इस दौरान आचार्य मुकेश मिश्रा, अरविंद वर्मा, उदित गुप्ता, आशु गुप्ता, जीतू गुप्ता, ध्रुव वर्मा आदि मौजूद रहे।
रामगंगा घाट पर विसर्जन को उमड़े भक्त
चौबारी स्थित रामगंगा घाट पर रविवार को बड़ी संख्या में विसर्जन किया गया। दोपहर से ही विसर्जन के लिए भक्तों का आना शुरू हो गया था। नम आंखों से घाट पर भक्तों ने बप्पा की आरती उतारी और उसके बाद उन्हें विसर्जित कर दिया। कई महिलाएं बप्पा को विदा करते हुए आंखों के आंसू भर आए। घाट पर पानी कम होने से विसर्जन के लिए 8 से 10 फीट की मूर्तियां ठीक तरीके से विसर्जित भी नहीं हो पाई।
विसर्जन यात्रा के दौरान बदायूं रोड पर कई डीजे वालों से कंपटीशन किया। एक लेन में बराबर-बराबर डीजे खड़े करके रोड को बंद कर दिया गया और उसके बाद तेज आवाज से डीजे बजाए गए, जिससे रोड पर जाम लग गया और वाहन फंसे रहे। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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