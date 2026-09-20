बरेली: महाराष्ट्र के रंग में रंगी नाथ नगरी, भक्तों ने रंग-गुलाल उड़ाते हुए गणपति बप्पा को दी विदाई; तस्वीरें

बरेली में रविवार को शहर के प्रमुख पंडालों से गणपति की धूमधाम से विसर्जन यात्रा निकाली गई। रामगंगा के घाट पर भक्ति भाव के साथ बप्पा का विसर्जन किया गया। श्रीगणेश महोत्सव समिति की ओर से बाबू राम धर्म शाला में सजे पंडाल में दोपहर में विधि-विधान के साथ बप्पा की पूजा-पाठ कर मंगल आरती की गई जिसके बाद शोभायात्रा शुरू हुई। बैंड बाजों के साथ निकली शोभायात्रा में महाराष्ट्रीयन ढोल से समा बांध दिया। महाराष्ट्रीय परिधानों से सजी महिलाओं ने जमकर झूमी। नाथ नगरी महाराष्ट्र के रंग में रंगी नजर आई।

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दोपहर में घी मंडी से शुरू हुई शोभायात्रा, शिवाजी मार्ग, कुतुबखाना, बड़ा बाजार, साहूकारा होते हुए किला तक गई। तमाम व्यापारिक संगठनों से यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।



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वहीं, कटरा के राजा के पंडाल का विसर्जन किया गया। कटरा के राजा पंडाल में सुबह हवन-पूजन किया गया। भक्तों ने गणपति की आरती उतार कर उनसे मनोकामना मांगी, इसके बाद शोभायात्रा की शुरुआत हुई।

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भजनों पर झूमे भक्त

डीजे की धुन पर भक्त गणपति के भजनों पर जमकर नाचे। गणपति के जयकारों से पंडाल गूंज उठा। इस दौरान अनिल पाटिल, अविनाश पाटिल, सरजेराव पाटिल, मंगेश कदम नाना साहेब गाड़े, विजय पाटिल, मंगेश कदम आदि मौजूद रहे।

कटरा मानराय से शुरू हुई शोभायात्रा बड़ा बाजार, साहूकारा, किला पर जाकर समाप्त हुई। इसके बाद मूर्तियों को रामगंगा के लिए ले जाया गया। रामगंगा के विधि-विधान के साथ विसर्जन किया गया।

माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर से निकली यात्रा

रोहली टोला स्थित माहौर वैश्य नवदुर्गा मंदिर में विराजित भगवान गणेश की विसर्जन यात्रा भक्तों ने धूमधाम से निकाली। नगर में भ्रमण के बाद यात्रा रामगंगा तक गई। बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं इस शोभा यात्रा में सम्मिलित रहे। इस दौरान आचार्य मुकेश मिश्रा, अरविंद वर्मा, उदित गुप्ता, आशु गुप्ता, जीतू गुप्ता, ध्रुव वर्मा आदि मौजूद रहे।

रामगंगा घाट पर विसर्जन को उमड़े भक्त

चौबारी स्थित रामगंगा घाट पर रविवार को बड़ी संख्या में विसर्जन किया गया। दोपहर से ही विसर्जन के लिए भक्तों का आना शुरू हो गया था। नम आंखों से घाट पर भक्तों ने बप्पा की आरती उतारी और उसके बाद उन्हें विसर्जित कर दिया। कई महिलाएं बप्पा को विदा करते हुए आंखों के आंसू भर आए। घाट पर पानी कम होने से विसर्जन के लिए 8 से 10 फीट की मूर्तियां ठीक तरीके से विसर्जित भी नहीं हो पाई।