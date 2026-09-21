बरेली: नवरात्र से पहले 12 करोड़ की लागत से 48.5 किमी सड़कें होंगी गड्डामुक्त, जल्द शुरू होगा काम

12 किमी नवीनीकरण व दो किमी विशेष मरम्मत के होंगे कार्य

नगर निगम की तरफ से 12 किमी सड़कों का नवीनीकरण कराया जाएगा। इसमें कंजादासपुर, आजमनगर से जीआईसी तक, अबरार अली राशन की दुकान से जागेश्वर धाम कॉलोनी तक, महेशपुर अटरिया से रुचि पब्लिक स्कूल तक, मिनी बाइपास से हार्टमन कॉलेज तक, आयुष्मान आरोग्य मंदिर से सनइया रोड तक, बाकरगंज मुख्य मार्ग, किला क्रॉसिंग से ईदगाह रोड, तपेश्वरनाथ मंदिर वाटिका से कस्तूरबा स्कूल के सामने तक, बंडिया मुख्य मार्ग, जिंगल बेल्स स्कूल मार्ग के सामने मार्ग का नवीनीकरण किया जाना है। इसी तरह दो किमी विशेष मरम्मत के कार्य होंगे। इसमें अर्शना रेजीडेंसी गार्डन व बिहारीपुर में वाइट टॉपिंग के कार्य कराए जाएंगे।



नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि शहर की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए 12 करोड़ के टेंडर कराए गए हैं। काम को 10 अक्तूबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही, 12 किमी सड़कों का नवीनीकरण व विशेष मरम्मत के दो कार्य भी कराए जाएंगे।