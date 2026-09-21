बरेली आईएमए चुनाव: अध्यक्ष पद पर डॉ. हिमांशु ने डॉ. भास्कर को 260 मतों से दी मात, जानें अन्य पदों के नतीजे

एक और ब्लड बैंक बनाएंगे

पिछले वर्ष निर्वाचित डॉ. डीपी गंगवार इस वर्ष एक अक्तूबर से आईएमए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रक्त की जरूरत बढ़ती जा रही है, इसलिए आईएमए की ओर से एक और ब्लड बैंक की स्थापना का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अस्पताल पंजीकरण और नवीनीकरण की अड़चन और चिकित्सक हित के मुद्दों का समाधान कराएंगे। इसके लिए सभी संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा।



निर्वाचित पदाधिकारियों ने गिनाईं प्राथमिकताएं

निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टरों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। अस्पताल और पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी सेंटर के पंजीकरण प्रक्रिया की अड़चन दूर कराने, चिकित्सकों की स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सेवा के कार्य कराएंगे।



निर्वाचित उपाध्यक्ष डॉ. अंशु अग्रवाल ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज कर रहे अस्पतालों के लंबित भुगतान को जारी कराने, खेल गतिविधियों को बढ़ाकर डॉक्टरों की सेहत को बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा।