बरेली: गूगल पर डॉक्टर का नंबर सर्च करना पड़ा महंगा, साइबर ठग ने खाते से निकाले पांच लाख रुपये

एपीके फाइल भेजकर की ठगी

सर्वेश ने उस नंबर पर कॉल किया। फोन उठाने वाले व्यक्ति ने कहा कि मरीज का नंबर लगाने का तरीका अब बदल गया है। उसने उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक एपीके फाइल भेजी। उसे डाउनलोड करके अपाइंटमेंट करने को कहा गया। सर्वेश ने ऐसा किया, लेकिन अपाइंटमेंट नहीं हो सका। बाद में उन्होंने डॉक्टर के यहां सीधे जाकर ही दवा ले ली।



उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को जब सर्वेश बैंक गए तो पता लगा कि उनके बैंक खाते से लगभग पांच लाख छह हजार रुपये किसी अज्ञात व्यक्ति ने निकाल लिए हैं। साइबर थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ सिंह तोमर को इस मामले की जांच सौंपी गई है।