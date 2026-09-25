Amroha News: शैक्षिक गुणवत्ता कमजोर मिलने पर प्रधानाध्यापक निलंबित

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डायट मेंटर्स अरविंद कुमार, दीपक कुमार और प्रवक्ता डॉ. जीतपाल ने 11 सितंबर को विद्यालय का सपोर्टिव सुपरविजन किया था। जांच रिपोर्ट में विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता निपुण मानकों के अनुरूप नहीं मिली।रिपोर्ट के अनुसार विद्यार्थियों ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता खराब होने और मेन्यू के अ नुसार भोजन नहीं मिलने की शिकायत की। फल और दूध का वितरण नहीं किए जाने की भी बात सामने आई। विद्यालय में स्वच्छ पेयजल और मल्टीपल हैंडवॉश की व्यवस्था नहीं मिली, जबकि परिसर में सफाई का स्तर भी बेहद खराब पाया गया। विद्यार्थियों ने प्रधानाध्यापक पर गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप लगाए। जांच टीम को मारपीट का वीडियो भी दिखाया गया। छात्राओं से अभद्र व्यवहार की शिकायत भी की गई।बीएसए डॉ. मोनिका ने बताया कि डायट प्राचार्य की संस्तुति पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है।