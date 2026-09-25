Amroha News: आयुष्मान कार्ड के नाम पर 43,920 रुपये वसूले

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तहरीर के मुताबिक 20 से 24 सितंबर के बीच अमरोहा के कुरैशी मोहल्ला निवासी आसिफ सिद्दीकी और बेगम सराय निवासी निशा गांव पहुंची। आरोप है कि दोनों ने आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर 120 रुपये प्रति व्यक्ति लिए। सूचना पर चिकित्सा अधिकारी डॉ. उवैश और उनकी टीम ने जांच की। विज्ञापन

चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि जांच में दोनों के ग्रामीणों से आयुष्मान सूची में नाम जोड़ने और कार्ड बनवाने की बात कहकर रुपये लेने की जानकारी मिली। एक आरोपी को पुलिस को सौंपा गया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जांच में दोनों फर्जी पाए गए। तहरीर के मुताबिक 20 से 24 सितंबर के बीच अमरोहा के कुरैशी मोहल्ला निवासी आसिफ सिद्दीकी और बेगम सराय निवासी निशा गांव पहुंची। आरोप है कि दोनों ने आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर 120 रुपये प्रति व्यक्ति लिए। सूचना पर चिकित्सा अधिकारी डॉ. उवैश और उनकी टीम ने जांच की।चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि जांच में दोनों के ग्रामीणों से आयुष्मान सूची में नाम जोड़ने और कार्ड बनवाने की बात कहकर रुपये लेने की जानकारी मिली। एक आरोपी को पुलिस को सौंपा गया है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जांच में दोनों फर्जी पाए गए।

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कैलसा। देहात थाना क्षेत्र के गांव तेलीपुरा माफी में आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ग्रामीणों से रुपये वसूलने का मामला सामने आया है। पंचायत सहायक और ग्राम प्रशासक ने दो लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में 43,920 रुपये वसूले जाने का दावा किया गया है।