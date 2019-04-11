तस्वीरें: कृष्ण की पटरानी के जन्मोत्सव का उल्लास, यमुना मैया के जयकारों से गूंजे घाट

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यमुना मैया की पूजा करते पुरोहित
- फोटो : अमर उजाला
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यमुना घाट
- फोटो : अमर उजाला
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यमुना मैया का दुग्धाभिषेक करते श्रीमाथुर चतुर्वेद परिषद के सदस्य
- फोटो : अमर उजाला
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यमुना छठ पर निकाली गई कलश यात्रा
- फोटो : अमर उजाला
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शोभायात्रा में कलश लेकर चलतीं महिलाएं
- फोटो : अमर उजाला
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भक्तों ने यमुना मैया को ओढ़ाई चुनरी
- फोटो : अमर उजाला
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विश्राम घाट पर यमुना मैया की पूजा करते भक्त
- फोटो : अमर उजाला
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यमुना छठ पर घाटों पर उमड़े भक्त
- फोटो : अमर उजाला