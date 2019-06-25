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160 किलो चांदी के रथ पर विराजेंगे ठाकुर बांकेबिहारी, वर्ष में सिर्फ एक बार होते हैं विशेष दर्शन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वृंदावन (मथुरा), Updated Tue, 25 Jun 2019 09:33 AM IST
बांके बिहारी मंदिर में चांदी का रथ
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बांके बिहारी मंदिर में चांदी का रथ - फोटो : अमर उजाला
वृंदावन में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में रथयात्रा महोत्सव की तैयारियों शुरू हो गई हैं। ठाकुर बांकेबिहारी चार जुलाई को 160 किलो चांदी के रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान बांकेबिहारी के यह विशेष दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं।
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