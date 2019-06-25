160 किलो चांदी के रथ पर विराजेंगे ठाकुर बांकेबिहारी, वर्ष में सिर्फ एक बार होते हैं विशेष दर्शन

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बांके बिहारी मंदिर में चांदी का रथ
- फोटो : अमर उजाला
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला