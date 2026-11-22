पहले मुनादी, फिर चला बुलडोजर: आगरा में टेढ़ी बगिया से बुद्धा पार्क तक हटाए अतिक्रमण, दुकानदारों ने किया हंगामा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 22 Nov 2026 10:17 AM IST
सार
नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के दाैरान कुछ दुकानदारों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। लेकिन भारी पुलिस बल और टास्कफोर्स के सामने उनकी एक न चली। टीम ने सड़क किनारे रखा सामान हटवाने के साथ ही अवैध विज्ञापन बोर्ड भी उखाड़ दिए।
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विस्तार
सड़क और फुटपाथ से कब्जे हटाने के लिए शनिवार को नगर निगम और पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम ने टेढ़ी बगिया से कालिंदी विहार सौ फुटा रोड होते हुए बुद्धा पार्क तक अभियान चलाया। बुलडोजर से दर्जनों स्थायी व अस्थायी निर्माण, टिन शेड और अवैध होर्डिंग ध्वस्त कर दिए गए।
निगम ने शुक्रवार को मुनादी कराकर अतिक्रमणकारियों को स्वयं कब्जे हटाने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद फुटपाथ खाली न होने पर शनिवार सुबह प्रवर्तन दल ने कार्रवाई शुरू की। कुछ दुकानदारों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया लेकिन भारी पुलिस बल और टास्कफोर्स के सामने उनकी एक न चली। टीम ने सड़क किनारे रखा सामान हटवाने के साथ ही अवैध विज्ञापन बोर्ड भी उखाड़ दिए।
अभियान के दौरान अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार और एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद मौजूद रहे। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि यातायात सुगम बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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निगम ने शुक्रवार को मुनादी कराकर अतिक्रमणकारियों को स्वयं कब्जे हटाने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद फुटपाथ खाली न होने पर शनिवार सुबह प्रवर्तन दल ने कार्रवाई शुरू की। कुछ दुकानदारों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया लेकिन भारी पुलिस बल और टास्कफोर्स के सामने उनकी एक न चली। टीम ने सड़क किनारे रखा सामान हटवाने के साथ ही अवैध विज्ञापन बोर्ड भी उखाड़ दिए।
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अभियान के दौरान अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार और एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद मौजूद रहे। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि यातायात सुगम बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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