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निगम ने शुक्रवार को मुनादी कराकर अतिक्रमणकारियों को स्वयं कब्जे हटाने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद फुटपाथ खाली न होने पर शनिवार सुबह प्रवर्तन दल ने कार्रवाई शुरू की। कुछ दुकानदारों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया लेकिन भारी पुलिस बल और टास्कफोर्स के सामने उनकी एक न चली। टीम ने सड़क किनारे रखा सामान हटवाने के साथ ही अवैध विज्ञापन बोर्ड भी उखाड़ दिए।अभियान के दौरान अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार और एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद मौजूद रहे। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि यातायात सुगम बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।