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शक्तिवर्धक दवा खाकर की दरिंदगी: दोबारा जबरदस्ती और संबंध बनाने का विरोध, बौखलाए प्रेमी ने प्रेमिका को मार डाला
अमर उजाला नेटवर्क, फिरोजाबाद
Published by: Sharukh Khan
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:04 PM IST
सार
रक्षाबंधन पर गुरुग्राम से अपने गांव फिरोजाबाद के नसीरपुर लौट रही 21 वर्षीय युवती की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आरोपी प्रेमी राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राहुल ने शक्तिवर्धक दवा खाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद रात लगभग ढाई बजे उसने दोबारा दुष्कर्म का प्रयास किया। जब युवती ने इसका कड़ा विरोध किया तो बौखलाकर उसका सिर उठाकर दीवार में दे मारा था।
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद पुलिस ने होटल में हुई युवती की संदिग्ध मौत के सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में युवती के प्रेमी राहुल उर्फ नितिन यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं, वारदात में सहयोग करने वाले उसके फरार साथी अभिषेक की तलाश जारी है। 21 वर्षीय अनुसूचित जाति की युवती रक्षाबंधन पर गुरुग्राम से अपने गांव फिरोजाबाद के नसीरपुर लौट रही थी। रास्ते में युवती प्रेमी के साथ होटल में रुक गई। यहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी।
जन्मदिन के बहाने बुलाया, होटल में रचा षड्यंत्र
पुलिस पूछताछ में आरोपी राहुल, जो विजेंद्र कॉलोनी, शिकोहाबाद का निवासी है, ने बताया कि 26 अगस्त को उसका जन्मदिन था। इसी बहाने उसने अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया था। प्रेमिका, जो 12वीं कक्षा तक राहुल के साथ ही पढ़ी थी, बीएससी बायो व नर्सिंग का सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद गुरुग्राम की ब्लिंकिट कंपनी में नौकरी कर रही थी। 26 अगस्त की शाम को जब वह गुरुग्राम से लौट रही थी, राहुल ने उसे घर जाने से रोक लिया। इसके बाद उसने अपने दोस्त अभिषेक, निवासी सलेमपुर, की मदद से मईयामई स्थित एक होटल में कमरा किराए पर लिया और अभिषेक को बाहर पहरेदारी के लिए बैठा दिया।
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पुलिस गिरफ्त में आरोपी।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शक्तिवर्धक दवा का सेवन कर दुष्कर्म, विरोध पर की हत्या
राहुल ने कबूल किया है कि उसने शक्तिवर्धक दवा का सेवन कर युवती के साथ दुष्कर्म किया। रात लगभग ढाई बजे जब उसने दोबारा दुष्कर्म का प्रयास किया, तो युवती ने इसका कड़ा विरोध किया। बौखलाकर राहुल ने युवती का सिर उठाया और उसे दीवार पर दे मारा, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। सिर में गंभीर चोट लगने और दुष्कर्म के कारण अंदरूनी अंगों से अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण युवती की हालत बिगड़ती चली गई।
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शिकोहाबाद सब्जी मंडी के पास हाईवे स्थित इसी अस्पताल में दोनों युवक लाए थे युवती को।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अचेत अवस्था में अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
रात करीब तीन बजे, पहरेदारी कर रहे अभिषेक के साथ राहुल ने युवती को अचेत अवस्था में बाइक पर बैठाया और शिकोहाबाद मंडी के पास स्थित एक अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवती को मृत घोषित कर दिया। इसी बीच, डायल-112 पुलिस टीम को देखकर अभिषेक मौके से फरार हो गया।
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युवती के शव को रखकर हंगामा करते ग्रामीण।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मृतका की सहेली और अस्पताल स्टाफ बने सरकारी गवाह
पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में कानूनी शिकंजा मजबूत कर दिया है। मुख्य आरोपी राहुल उर्फ नितिन यादव की जेल रवानगी के बाद विवेचना अधिकारी ने साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया तेज कर दी है। अभियोजन पक्ष को मजबूती देने के लिए पुलिस ने मृतका की शिकोहाबाद निवासी सहेली और उस निजी अस्पताल के कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाया है जहां युवती को अचेत अवस्था में ले जाया गया था।
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मईयामई गांव के बाहर हाईवे किनारे दुकानों में बने इसी बैनाम होटल में ठहरे थे प्रेमी-प्रेमिका।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
शिकोहाबाद निवासी सहेली वही है जिसके घर युवती ने गांव जाने से पहले अपना बैग रखा था और उसी के माध्यम से पुलिस को वारदात से जुड़े शुरुआती महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। इंस्पेक्टर अनुज राणा के अनुसार मुकदमे की वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष पैरवी के लिए इन सभी प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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