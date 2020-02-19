डोनाल्ड ट्रंप का दौराः एयरपोर्ट से ताजमहल तक दिखेगा सबकुछ एक जैसा, जयपुर की तर्ज पर रंगा बाजार

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एक जैसे रंग की दुकानें
- फोटो : अमर उजाला
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दुकानों पर पीले और क्रीम रंग करवाए गए
- फोटो : अमर उजाला
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स्लीपर और खंभों तक पर रंग रोगन करवा दिया गया
- फोटो : अमर उजाला
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एमजी रोड पर काम करते श्रमिक
- फोटो : अमर उजाला
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ट्रंप की सुरक्षा टीम
- फोटो : अमर उजाला